Parashikoni nëse do të bëheni milioner në të ardhmen ...

Numri më i madh i tyre është nga tri profesione të cilat fitojnë më së shumti: teknologjia informative, financat dhe kontabiliteti. Andaj kjo edhe për ju është shenjë e mirë nëse merreni me këto punë. Shenjë tjetër e të bërit milioner është fillimi i pavarur.

Tetë nga dhjetë milionerë e kanë filluar vetë biznesin e tyre. Ndërkaq multimilionerët i kanë trashëguar dhe i kanë zhvilluar tutje.

Shenja e tretë e pasurisë është agresiviteti në punë – kush rrezikon, fiton – tregon analiza e të suksesshmëve në biznes.

Mendoni, a jeni edhe ju të gatshëm për një rrezikim të tillë?

25.10.2017

Burimi: Bota Sot

FOCUS KEYWORD

***

Smithi sheh një marrëdhënie dallimi midis interesit të individit dhe të interesit të shoqërisë, dhe vë re se mbajtja e individit në brendësi të një bashkësie sigurohet nga mekanizmat e këmbimit: këmbimi lejon lojën e përbashkët të kërkesës dhe ofertës. Përshkrimi që ai u bën mekanizmave të tregut është me vlerë edhe sot.

Vepra “Pasuria e Kombeve” ndahet në pesë pjesë (libra), secila syresh përmban një sërë kapitujsh që trajtojnë tema të ndryshme, por të lidhura midis tyre. Vetë Smithi e përvijon përmbajtjen e pesë librave si më poshtë:

FOCUS KEYWORD

***

Në korrik 1992 u ktheva në Tiranë për të vazhduar punën në profesion, por këtu e kishin braktisur profesionin edhe profesionistët më të mirë se unë. Një qeveri e konvertuar brenda një nate me “demokratë” të përzgjedhur nga PPSH – ja, të cilët tregonin gishtat V në qiell pas stërvitjes afatgjatë me grusht pranë tëmthit, një president nga shumica myslimane i zbritur nga provincat e thella të antikitetit kanunor të Shqipërisë me sytë nga Veriu, një burokrat i vockël zyrash në kathedra – n e kryeministrit dhe një i burgosur shumëvjeçar i konservuar për kryetar kuvendi më vështrim nga Vatikani – një treshe e kërrusur nga pesha e shërbesës stërgjatë ndaj Sigurimit të Shtetit të diktaturës, drejtonin vendin me strategjinë e “çekut të bardhë”.