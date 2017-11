A konsumojmë produkte bio? Konsumatori shqiptar përballet çdo ditë…

Që të kemi një produkt bio apo më saktë organik, sipas specialistëve duhen plotësuar detyrimisht disa standarde.

Kështu, toka ku rritet fruti a perimet nuk duhet të ketë pesticide ose prania e tyre të jetë në nivele shumë të ulëta. Fara duhet të jetë e pastër, jo e modifikuar. Uji për vaditje nuk duhet të jetë i ndotur nga kimikatet që rëndom derdhen në lumenj. Spërkatja për mbrojtjen e bimës nga insektet dhe sëmundjet duhet të jetë kontrollohet dhe në asnjë rast me pesticide sintetike.

Sot, në treg kemi shumë pak produkte bio.

Konsumatori shqiptar çdo ditë e më shumë përballet me pasigurinë mbi cilësinë e produkteve që blen. Ai ndeshet gjithnjë e më tepër me vështirësinë e zgjedhjes në morinë e tregjeve të mbushura me produkte ushqimore dhe industriale.

Shumë prej tyre janë të rritura me pesticide a prodhura me kimikate të rrezikshme për shëndetin. Dhe ç’është më e keqja, siguria ushqimore që duhet të shqetësojë institucionet vazhdon të neglizhohet.

Kërkohen kontrolle të vazhdueshme dhe jo me fushata e aksione si veprohet deri më sot nga autoritetet përgjegjëse në vend.

