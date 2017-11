Inaugurohet ura, u shërben 700 banorëve të disa fshatrave të Librazhdit

Inaugurohet ura mbi lumin Shkumbin, u shërben 700 banorëve të disa fshatrave të Librazhdit

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka zgjedhur një takim të Ministrisë së Mbrojtjes në Librazhd për t’i thënë opozitës se:

Qeveria nuk merret me fjalë dhe akuza, por është në punë i gjithë kabineti edhe në fundjavë.

Z. Balla shtoi më tej se, kjo është qeverisja konkrete me njerëzit e thjeshtë të këtij vendi, e cila tashmë është fakt dhe jo slogan fushate.

Si Kryetari i Grupit Parlamentar, dua të ndaj me ju faktin shumë të rëndësishëm se ne kemi ndryshuar tërësisht edhe sjelljen e qeverisë në raport me komunitetin. Të gjithë ministrat janë në terren në çdo cep të Shqipërisë. Që prej mëngjesit, Olta është në të gjitha bashkitë e Qarkut të Elbasanit, Po kështu, të gjithë kolegët e qeverisë janë në terren. Sepse ashtu siç jemi angazhuar para 25 qershorit që bashkëqeverisja me njerëzit nuk është thjesht një slogan, por është një vepër.

Znj. Olta Xhaçka dhe Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla