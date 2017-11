Edi Rama mbledh 11 ministrat e qeverisë në Dibër

Kreu i qeverisë nuk do ta mbledhë kabinetin e tij këtë të mërkurë në Kryeministri. Rama do ta spostojë mbledhjen me 11 ministrat në Dibër.

“BalkanWeb” raporton se të premten dhe të shtunën kryeministri do e mbledhë qeverinë në Dibër.

Ndërkohë që dje pati një mbledhje qeverie ku u morën disa vendime të rëndësishme.

Një prej vendimeve ishte ruajtja nga garda e institucioneve dhe punonjësve të komisioneve të vettingut.

Nuk dihet nëse pas mbledhjes me qeverinë, Rama ka planifikuar takime me kryebashkiakun Muharrem Rama apo deputetë të zonës.

Kujtojmë se pak ditë më parë, kreu i Bashkisë pati një përplasje në distancë me deputeten e zgjedhur nga PDIU Reme Lala.

Kjo e fundit hodhi akuza të rënda në drejtim të tij nga foltorja e parlamentit.

Ndoshta vizita e kryeministrit do të shërbejë edhe për qetësimin e gjakrave pasi deputetja Lala ka shprehur mbështetjen për maxhorancën.

Burimi: Balkan Web

07.11.2017