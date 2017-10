Ja 8 femrat e famshme të showbizit që janë ‘hajdute’ burrash

Kush e ka thënë se të famshmet duhet të kenë një sjellje korrekte në të gjitha aspektet? Në të vërtetë, ata kanë një jetë krejt tjetër jashtë kamerave, plot probleme. Disa prej tyre kanë provuar burgun, drogën, alkoolin, tradhtinë…. Këtë herë, po ju flasim për VIP-at, femrat e famshme të showbiz, të cilat janë etiketuar si “hajdute burrash” dhe shkatërruese familjesh.

Kate Hudson është “e bezdisshme”. Kështu u quajt kjo aktore, në periudhën që u bë shkaku kryesor i ndarjes mes Justin Timberlake dhe Jessica Biel. Mund të jetë e vërtetë, por flirtet e Justin na bëjnë të mendojmë se ndoshta ishte ai që e kishte fajin.

Penelope Cruz para se të mblidhte mendjen me Havier Bardem “i vodhi” të dashurin, ose më mirë burrin Nicole Kidman, gjatë xhirimeve të ‘Vanila sky”. Penelope dhe Tom Cruise u dashuruan dhe filluan një lidhje të vështirë, e cila do të përfundonte në ndarje.

Lady Gaga tregoi se ishte shumë ziliqare kur i mori të dashurin aktores Alex Stebbins. Gaga donte të rikuperonte dashurinë e saj “Luc Carl”, me të cilin ishte ndarë, sepse kur e pa me një tjetër mendoi “nëse nuk është me mua, nuk do të jetë me asnjë”. Stebbins e trishtuar e akuzoi si hajdute burrash Gaga-n dhe pranoi shkatërrimin e saj, duke deklaruar se, “Është gruaja më e fuqishme e botës, nuk ke si të fitosh me të”.

Jennifer López gjithashtu është hajdute burrash. Çifti i mrekullueshëm që formonte me Marc Anthony-n rezultoi një luftë mes saj dhe ish-Miss Universit Dayanara Rodríguez. JLo ishte mike e Marc kur ai u martua me Dayanara-n dhe Jennifer priti me durim pesë vite, derisa ata u ndanë. JLo dhe Marc u martuan shumë pak kohë më pas.

Duhet të kesh kujdes kur Miley Cyrus është në vëzhgim, sepse këngëtarja e re përfiton shumë. Tashmë ish-i i saj Liam Kemsworth tha se gjatë xhirimit të filmit “The last song” i dashuri i saj i atëhershëm u tregua i pakujdesshëm dhe Miley përfundoi duke e mbërthyer në rrjetën e saj.

“Pula e komshiut është më e mirë se imja”, kështu mendoi edhe Lindsay Lohan dikur. Më e keqja është se aktorja jo vetëm që vjedh burra, por ua bën këtë shoqeve të saj. Paris Hilton e jetoi në lëkurën e saj kur Lindsay i mori Stavros Niarchos. Gjithashtu ajo hyri edhe mes Hilary Duff dhe Aaron Carter. Ende e pakënaqur, ajo u përfol si shkaku që Dita Von Teese la Marilyn Manson më 2007.

Jennifer Aniston u hakmor, por jo kundër Angelina-s, por kundër Heidi Bivens,tashmë ish-i i Justin Theroux. Me qëllimin që të bënte për vete Justin, Aniston la me zemër të thyer Heidi-n, sepse i mori të dashurin, me të cilin kishte 14 vjet lidhje. Angelina Jolie e quajti “prishëse –familjesh” Jennifer Aniston-in, në një intervistë të dhënë për “Life & Style”. Pyetja jonë është: a do ta ketë kafshuar gjuhën” më pas?

Angelina Jolie është rasti më i lakuar në botë. Znj.Smith është shkaku i prishjes së martesës së bukur të Brad Pitt me Jennifer Aniston. Jennifer vuajti shumë dhe u mirëkuptua nga publiku në atë kohë, i cili gjithashtu iu kthye kundër Jolie-s.

Burimi: xing.al

27/10/2017