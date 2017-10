Aeroporti i Tiranës i vetmi në rajon pa fluturime ndërkontinentale

Edhe Sarajeva i shtohet listës së aeroporteve që kryejnë fluturime ndërkontinentale, duke lënë Aeroportin e Rinasit të vetmin aeroport në rajon pa fluturime të kësaj natyre.

Qatar Airways njoftoi se do të nisë fluturimet, 4 herë në javë me kryeqytetin e Bosnjës.

Sarajeva nuk është i vetmi aeroport rajonal që operon me linja jashtë kontinentit. Edhe Shkupi edhe Podgorica kryejnë fluturime direkte jashtë Europës.

Si të mos mjaftonte kjo, Aeroporti i Rinasit mbetet me numrin më të ulët të fluturimeve krahasuar me aeroportet e vendeve të Ballkanit, dhe pavarësisht kësaj, mbetet aeroporti me çmimet më të larta në rajon.

Burimi: Opinion.al

