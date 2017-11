Askush nga rusët që e ka parë nuk ka mbijetuar që të tregojë historinë

Ekziston një mit i vjetër që tregohet nga rusët në pjesën lindore të Rusisë, përgjatë maleve Urale dhe shumë larg Siberisë – rreth një krijese të ashtuquajtur Antsibal (ose Akibal), një shpirt i keq që jeton në këneta.

Pamja e tij e jashtme ndryshon në varësi të personit me të cilin po flisni. Ai përcillet si një krijesë e gjatë, e mbuluar me ujë moçalesh, me këmbë, krahë dhe pjesë të tjera të trupit të mbuluara dhe të mbrojtura me pemë dhe drurë.

Antsibal e vështirëson përpjekjen për të hyrë në moçal dhe e bën atë tejet të rrezikshme. Kryesisht ai është aktiv gjatë natës. Jeton në zona moçalore që nuk janë as tokë, as ujë. Sipërfaqe e paqëndrueshme — në fund të fundit, si vetë ai.

Antsibali nuk i gjuan njerëzit që vizitojnë zonën. Nëse dikush guxon t’i afrohet vendit ku ai fshihet, ai do të tentojë ta vrasë. Ai ka fuqi t’u humbë dëgjimin njerëzve, t’u vjedhë atyre shikimin, si dhe t’i shastisë ata kur afrohen shumë pranë zonës së tij. Anstibali do të përdorë të gjithë fuqitë e tij që të sigurohet që të humbni dhe të mbyteni në moçalin e tij nëse ai ndihet i kërcënuar prej pranisë tuaj.

Në varësi të rajonit, njerëzit besojnë gjithashtu se Antsibali nuk ka sy. Ai mund të imitojë tingujt e çdo gjallese, si rosakët dhe zogjtë duke tërhequr kështu gjuetarët. Njerëzit të cilët i janë afruar deri tani, nuk kanë arritur të mbijetojnë. Askush nuk mund t’i afrohet Antstibalit rus, prandaj kujdes!

03.11.2017