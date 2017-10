Aksident tjetër në Tiranë, makina përplas të moshuarin në zonën e Parkut

Një tjetër aksident ka ndodhur mesditën e sotme në Tiranë. Një i moshuar është përplasur nga një automjet tip “Volswagen” teksa po kalonte rrugën në zonën e Parkut të autobuzave në kryeqytet.

Mësohet se i moshuari është transportuar menjëherë për në spital, dhe ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore.

Ky është aksidenti i dytë që ndodh sot, pasi mëngjesin e sotëm një i moshuar u përplas nga një makinë në rrugën “Hoxha Tahsim” duke gjetur vdekjen e menjëherëshme (për më shumë lexo këtu).

24.10.2017

Burimi: Balkanweb

aksident

Kreuigrupitparlamentartë LSI-sëPetrit.

Kadeklaruar se hetimiduhet t ënisë. Qëngakryeministriqëështë. Autoriishkatërrimittëzgjedhjevetë 25 qershorit.

Duke folurmbingjarjet e funditnë vend. Ai tha se shkarkimetnëpolicinë e Elbasanit. Janëtëvonuaradhe se duhettëishin. Bërëdymuajmëparë. “Shqiptarëtjanë pa polici me HakiÇakon. NëkryetëPolicisësëShtetit”, tha ai.

Alarmane, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. SaimirTahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriati kLlalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

Ta harrojnë se do tënandalin dot nëkëtëluftë. Tëgjithëataqëvazhdojnët’imarrinshqiptrëtpërbudallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬

aksident

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’I bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpje të në kazanin e politikës e të medias. S’kaguxuar as ta mendojë, nëçerek shekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. Ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

Opinion dhe top channel. Tags, syri, lapsi. Express, telegraf, shekulli. Panorama, shqiptarja, newsbomb.

Konference per shtyp. Konference per mediat. DeklarataPetrit, LulzimBasha.

Sali Berisha, partia demokratike. Gazeta shqiptare, balkanweb. Blic, porno.

Horoskopi per sot. Motiditor. Top Channel. Blendi Fevziu ne emision. Rudina Xhunga.

“Nuk ka kohëpë rtë humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimikau zurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.