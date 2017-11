Angelina Jolie gjen dashurinë e re? Martesa e katërt e saj

Brad Pitt dyshon se Angelina Jolie mund të ketë një “martesë të suksesshme, nëse martohet për herë të katërt” pas ndarjes së tyre.

HollywoodLife pretendoi javë më parë se për ta kishte folur një burim i brendshëm me aktorin Brad Pitt. Ai kishte treguar: “Brad është i dyshimtë që Angelina mund të ketë një martesë të suksesshme pas dështimit të tyre. Është e vështirë të merresh me median, famën, karrierën, udhëtimin dhe gjithçka tjetër që shkon me të qenit një nga gratë më të fuqishme në Hollywood”.

Sipas burimeve të brendshme me aktorin Brad Pitt (të pakonfirmuara) thuhet se aktori ka mendime negative për Angelinën, sa i përket një martese tjetër në jetën e saj.

Të njëjtat burime kanë thënë për Angelina Jolien, se duke qenë një “nënë e dedikuar” do të ndikojë negativisht në çdo marrëdhënie të ardhshme.

“Brad e kupton se marrëdhëniet më të mira, më të shëndetshme dhe të qëndrueshme kanë nevojë për shumë kompromis. Kushdo që ka qëlluar të martohet me Angelinën, do të duhet të heqë dorë shumë për t’u përshtatur në stilin e jetës së saj sfiduese”, shton më tej ku burim i brendshëm me Brad Pitt.

“Brad ia mendon të mirën ish-gruas së tij, ndërsa thotë se pas tri martesave të dështuara në jetën e saj, djali i duhur për të nuk mund të ekzistojë”, thuhet se mendon aktori pas ndarjes nga Angelina.

Jolie, që nga shpërbërja e çiftit, nuk ka ngjallur aspak dëshirën për t’u martuar përsëri. Në këtë rast nuk ka kuptim pse Pitt do të diskutonte subjektin në radhë të parë. Pavarësisht nga kjo, thashethemet që po fliten nuk janë të konfirmuara.

Ndërkohë, sa i përket Angelinës, aktorja 42 vjeçare është përfolur se së fundmi ka gjetur dashurinë me një filantrop të pasur britanik. Flitet se lidhja e tyre është serioze.

Emri i tij është mbajtur sekret. gjersa dyshohet të jetë një mashkull rreth të dyzetave.

Burimi: Opinion.al

04.11.2017