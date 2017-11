Anisa Mimo që iku me Lotari: Pse s’dua të kthehem në Shqipëri

Quhet Anisa Mimo dhe është një nder shqiptarët që kane ikur në Shtetet e Bashkuara te Amerikës përmes Lotarisë Amerikane.

Ajo ndodhet tani aty bashkë me bashkëshortin e saj dhe rrëfen se në fillim e ka pasur të vështirë, por tashmë është stabilizuar dhe nuk dëshiron të kthehet në Shqipëri.

“Jetojmë në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej 3 vitesh bashkë me bashkëshortin tim. Në Shqipëri sapo u diplomova për diplomaci dhe punoja në ‘call center’. Bashkë me bashkëshortin ishim në kërkim të një pune në profesion, por ishte gati e pamundur. Bashkëshorti bëri aplikimin për Lotarinë Amerikane. Kishim aplikuar disa here. Është një procedurë e gjatë deri në momentin që arrin të ikësh në SHBA dhe duhet të kesh edhe garant. Unë kisha një kushërirën time që më strehoi dhe më pas gjetëm një punë”- thotë ajo.

Ndër të tjera Anisa Mimo shprehet se në fillim e kishte të vështirë në SHBA dhe bashkë me bashkëshortin kishin bërë punë të rëndomta, por tashmë punojnë me bashkëshortin në një bankë dhe nuk dëshirojnë të rikthehen në Shqipëri.

“Në momentin që u vendosëm këtu kishte sfida, por mendoj se është zgjidhja e duhur në momentin e duhur. Jemi duke u zhvilluar dhe SHBA na ka dhënë më tepër se sa mund të na japë Shqipëria. Ne filluam të punonim në pastiçeri si fillim, më pas aplikuam edhe në vende të tjera dhe tani kemi 2 vite që punojmë në bankë. Jemi sistemuar sa i përket anës profesionale dhe të ardhurave. Kur jetonim në Tiranë të ardhurat që merrnim atje nuk na mjaftonin. Mendoj për sa kohë jemi të rinj dhe për t’u rritur profesionalisht ky është vendi i duhur dhe për momentin nuk kemi ndërmend të kthehemi në Shqipëri”- tha Anisa Mimo,.

Por në emision janë trajtuar edhe rastet e shqiptarëve që kanë shkuar në SHBA dhe janë rikthyer. I tillë është rasti i një qytetareje nga Korça e cila është rikthyer pas 10 vitesh qëndrimi në SHBA.

“Në vitin 2000 më doli lotaria dhe kemi qenë me shkëputje sepse kemi biznesin këtu. Amerika është vendi i mundësive. Kemi qenë fotograf dhe fotograf jemi akoma”- ka thënë Miranda Duro.

