Kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar maksimalisht, ish-ministrin e tij Saimir Tahiri, për të cilin Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon arrestimin pas dyshimeve për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të drogës. Rama mblodhi Grupin parlamentar të PS dhe i vizatoi një portret me ngjyra të forta, ish-ministrit më jetëgjatë në Ministrinë e Brendshme ndërkohë që ngrinte pyetjen: A është i pafajshëm Saimir Tahiri?!

A është i pafajshëm Saimir Tahiri?! Pas prindërve të tij, unë jam i pari që dua pafajësinë e tij! Ai është njeriu i parë që hyri në selinë e PS me ambije të fortë. Nuk i kam ndërhyrë kurrë në detyrën e vështirë që mori përsipër.

I dhashë një përgjegjësi të madhe dhe asnjë ministër i Brendshëm nuk kishte pasur asnjëherë kaq shumë në dorë. Për të vendosur rregull në atë trup të shkrehur dhe për të luftuar kriminalitetin dhe imazhin qesharak të policit,nuk mund të ishe një prift me mjekër të rruar si paraardhësit e tij. Është e vërettë ajo që Saimiri e përsërit se ishte ministri më jetëgjatë, jo se ishte i afërt me mua por se unë pak nga pak dhe PS-ja i dhamë besim të jashtëzakonshëm dhe nuk ia kursyem mbëhstetjen për ta drejtuar Ministrinë e Brendshëm si drejtuesi më i pakontensueshëm për të ndërtuar një Polici Shteti të denjë për këtë vend. Nuk është disa sot për të thënë sesa shumë fitoi evndi dhe njerëzit nga kjo linjë jotradicinale.

Nuk jemi mbledhur ta dekorojmë ministrin më jetëgjatë në aë karrige që për shumëkënd ka qënë elektrike dhe paralizuese.

Jemi mbledhur se çfarë duhet të bëjmë ne me kërkesën e Prokurorisë, që nuk mjaftohet me kërkesat shtrënguese,por kërkon dhe arrestimin e Saimir Tahirit.

Vijon…

23/10/2017

