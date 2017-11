Arsyet e deklaratës së bujshme të Berishës për paktin me Greqinë

Arsyet e deklaratës së bujshme të Berishës për paktin me Greqinë, ku akuzoi të gjithë Gjykatën Kushtetuese si “të korruptuar nga Rama”

Një ndodhi e pazakonte ka ndodhur në debatin e sotëm të Kuvendit, ku edhe pse diskutohej Buxheti faktik i vitit 2016, është tentuar një përplasje verbale mes mazhorancës dhe opozitës.

Si çdo të enjte, ndodh strategjia e palëve për të mundur virtualisht kundërshtarin meqë ka lidhje direkte televizive.

Të përgatitur për ta sulmuar Ramën me Habilajt dhe Tahirin, kryeministri shfrytëzoi një ngjarje dje në Himarë, ku Partia Demokratike u shfaq përkrah banorëve që janë shpallur si minoritar grekë që po u shkelen të drejtat.

Rama, kërkoi në ring Bashën për të folur për Himarën, por kreu i opozitës nuk preferoi që të bënte duel për këtë argument, duke konsideruar se shqiptarët duhet të dëgjonin për çështjen e krimit, ku vazhdoi akuzat se “Rama është i pari i krimit”.

Basha nuk reagoi edhe pasi kryeministri e “zbrazi patllaken”, duke i kujtuar rivalit të tij se “I kishte shitur detin Greqisë”.

“Fol çfarë mendimi ka PD-ja për Himarën, pasi unë e kam shprehur me vepra dhe jo me fjalë se kush jam”, bërtiti Rama në Kuvend. Por sërish Basha nuk u përgjigj.

Ishte Sali Berisha, ish-kryeministri në kohën e Marrëveshjes së Ujrave që ka bërë deklaratën më të fortë që është mbajtur ndonjëherë.

Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se ka blerë me para të gjithë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese që votuan kundër Marrëveshjes së Ujrave me Greqinë.

“Përmende marrëveshjen e Detit. Do të të them kaq: Bëre gjithçka me para dhe korrupsion, anulove një marrëveshje, e cila në njëmijë gjykata po të dalë në parimin e traktatit të detrave është e parrëzueshme.“, tha Berisha, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama.

Identik si Berisha, ka deklaruar edhe Ministrja e Jashtme e Greqisë së Asaj kohe, Dora Bakojanis, që tha se marrvëeshja u rrëzua pasi u korruptuan gjykatësit.

Një gazetar grek, shkoi edhe më tej kur akuzoi Turqinë se ka korruptuar gjyqtarët e Kushtetueses.

Berisha, kur u dha kjo intervistë gjithashtu shigjetoi Ankaranë për ndërhyrje, por që të korruptohen gjyqtarët nuk e ka përmendur kurrë.

Madje njeriun që ishte relatori i Marrëveshjes së Ujrave në Gjykatën Kushtetuese, Xhezair Zaganjorin, Sali Berisha e kandidoi për President të Republikës dhe më pas kur kundërshtoi PS-ja, e zgjodhi kryetar të Gjykatës së Lartë.

Edi Rama, e kapi me kujdes këtë detaj dhe ju qësendis paraardhësit të tij.

The këtu që marrëveshjen e Detit e paskam rrëzuar unë në Gjykatën Kushtetuese, e cila votoi 9 me 0, kurrë nuk ka ndodhur më parë, me para dhe korrupsion, the këtu ti. E di që e the, akuzë shumë e rëndë për atë gjykatë, që me atë vendim ka marrë në mbrojtje interesin kombëtar dhe nuk ka marrë para dhe nuk ka bërë korrupsion. Ndërkohë dhe një autodeklarim i joti, që ti atë marrëveshje e ke dashur, e ke bërë nëpërmjet dorës tënde në Ministrinë e Jashtme që sot e ke kryetar partie të komanduar dhe që ti i qëndron asaj marrëveshjeje. Rëndësi ka që shqiptarët ta dëgjojnë këtë. Dhe vazhdove duke bërë të njëjtën gjë që bëri PD dje në Himarë, duke ushqyer ato zëra dhe ato forca në anën tjetër të kufirit që propagandojnë këtë teori të ulët, të shpifët dhe të pavërtetë, tha Rama.

PD-ja nuk e mohoi sot që nuk e përrkah aksionin politik të opozitës greke-Nea Demokratia, që ka akuzuar Edi Ramën në Bruksel se po shkel të drejtat e minoritetit grek.

Madje PD-ja duket se ka një koordinim me partinë e qendrës së djathtë në Greqi.

Kjo sipas të gjitha gjasave bëhet për të defaktorizuar Edi Ramën me të gjitha mënyrat, pasi duket se nuk i mjafton “kauza e krimit”.

Pork jo lëvizje e PD-së, duket se nuk ka mbështetje tek një pjesë e mbështetesve të së djathtës, që në rrjetet sociale kanë kundërshtuan pjesëmarrjen e Flamur Nokës në Himarë.

Por duket se opozitës, më shumë i leverdis që Edi Rama të mos ketë mundësi të hapë negociatat me BE-në, qoftë edhe duke votuar kundër Athina.

Nejse, lufta politike i përfhsin të gjitha mjetet, por gjithsesi dekklarata e Sali Berishës sot për atë që i rri motamo marrvëveshjes me Athinën që rrëzoi Kushtetuesja, i bie që nëse PD-ja kur të vijë në pushtet ta rimarrë sërish atë pakt që u dogj.

Të paktën sot nuk e mohoi…

02.11.2017

Ylli Pata