Avokati lëshon “bombën”: Ka një proces kundër Ramës. Tahiri do penalizohet, por ka edhe…

Çështja Tahiri tregoi se rreziku i të ardhmes së Shqipërisë është Rama dhe jo Tahiri, dhe se, shkaku i degradimit të qeverisë aktuale nuk është Tahiri, po Rama. Pse?

Sepse kjo çështje tregoi që Rama vetë ka inkriminuar bashkëpunëtorët e afërt për të strukturuar një sistem politik autokratik me paratë e korrupsionit.

Struktura është ende e dobët, dhe krimi është i dokumentuar tashmë. Struktura Rama nuk ka të ardhme.

Tani është e qartë se gjendja aktuale është rrjedhojë e paaftësisë Rama, sepse ky nuk e kupton dot fare demokracinë, ngaqë dominohet nga një patologjizëm banal i degraduar.

Ndërkohë është i dështuar.

Po pse është në krye të vendit Rama?

Sepse egziston urrejtja popullore kundër Berishës.

Po çështja Tahiri?

Nuk ka një çështje Tahiri, ka një proces kundër Ramës, i cili do të vazhdojë nga ekspozimi i fakteve, kurse ai ishte fakti i parë i procesit Rama.

Po, a do të penalizohet Saimiri?

Sigurisht, por nuk mund të jetë i vetëm, ka dhe të tjerë.

Pse?

Po, si mendoni ju, ka krijuar Tahiri Ramën, apo ka krijuar Rama Tahirin? Në fakt, ka krijuar Rama Tahirin, se ky është sistemi autokratik Rama. Një sistem i dobët dhe i strukturuar si satrapitë e orientit.

Dhe prapë, si mendoni ju se Rama ka krijuar vetëm Tahirin?

Saimir Tahiri është pjesë e sistemit, por sistemi është krijimi direkt i Ramës… në të ardhmen kjo mund të jetë rrethana lehtësuese për Tahirin, nëse ky flet për krijuesin e tij.

Po Rama, a mund të bëjë të shudhërin nëse dalin me radhë krijesat e sistemit të tij?

Ato do dalin. Saimiri ishte i pari.

Shurdhëria e Ramës nuk ka rëndësi, sepse ajo që do të ndodhë më pas në paraqitjen e fakteve, nuk ka lidhje me veshët e Ramës por me veshët e shqiptarëve. Dhe me SPAK -un.

Po Berisha ku do të jetë në të gjithë këtë proces?

Berisha është i trembur, prandaj flet pareshtur. Po udhëton drejt SPAK-ut edhe ai. Por tani Berisha nuk përfillet fare, se procesi Berisha ka mbaruar.

Berisha sot është si ato enët bosh që bëjnë vetëm zhurmë.

Atëherë, ç’po ndodh?

Prisni dhe shikoni.

Nga Spartak Ngjela

25.10.2017

Burimi: Bold News