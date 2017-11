Ja çfarë babai do jetë partneri juaj me fëmijën sipas shënjës së horoskopit

Yjet kane ndikim te madhe edhe tek mënyra sesi partneri juaj sillen me fëmijët e tyre.

Ja çfarë babai do jete partneri juaj me fëmijën qe do sillni ne jete.

Dashi

Baballarët e shenjës se dashit janë autoritare, shefa ne familje dhe nga ana tjetër nuk kane as durim dhe nerva t’i kushtojnë përkujdesin e duhur fëmijës. Ata ndihen përgjegjës për atë që kanë sjellë në jetë, por ja lënë stafetën partneres për t’u marrë me ta. Me rëndësi për ta është të gjenden atje kur janë vendime të mëdha për t’u marrë dhe për ta ngritur zërin kur ka probleme.

Demi

Për demat, gruaja dhe fëmija janë më të rëndësishmit. Ata ndihen rojtarë të familjes dhe bëjnë të pamundurën që atyre të mos iu mungojë asgjë. Ata e mbrojnë me çdo mënyrë fëmijën e tyre.

Binjakët

Binjakët janë baballarë të logjikshëm dhe përkujdesen mjaft për edukimin e fëmijëve. Ata i pyesin gjithë kohës për të mësuar si po ecin dhe çfarë mund t’iu nevojitet.

Gaforrja

Partneri në shenjën e gaforre janë “super”. Ata janë mjaft të lidhur me familjen dhe fëmijët. Në çdo moment ata i përkëdhelin, ua shprehin dashurinë, iu organizojnë festa dhe i bëjnë të ndihen sa më mirë.

Luani

Luanët, në përgjithësi krenarë, edhe si baballarë tregohen disi të ftohtë e të vrazhdë. Ata i shohin gjithmonë me sy kritik fëmijët, i inkurajojnë dhe ua vënë gjithmonë në pah gabimet. Ashtu si në çdo fushë ata janë kërkues dhe në rast gabimesh i dënojnë vogëlushët e tyre.

Virgjëresha

Baballarët e shenjës së virgjëreshës vështrojnë dhe arsyetojnë më shumë sesa veprojnë. Roli i tyre i preferuar në familje është ai i këshilltarit dhe bashkëbiseduesit. Ata mundohen gjithmonë të kuptojnë situatat para se t’i ndëshkojnë vogëlushët si dhe shpjegojnë n♪7 vend që të urdhërojnë.

Peshorja

Baballarët peshore janë shumë të ekuilibruar në familje. Ata janë arbitra të konflikteve dhe negociojnë gjithmonë më të vegjlit e tyre. Nga ana tjetër ata i dëgjojnë me kujdes ankesat dhe problemet e fëmijëve dhe bën çfarë të mundet që ata të qetësohen e të ndihen mire. Baballarët peshore adhurojnë t’i argëtojnë fëmijë e t’i çojnë nëpër vende interesante.

Akrepi

Një baba akrep ofron gjithmonë siguri. Fillimisht ata janë xhelozë për partnerët e tyre të cilat kanë vendin kryesor për fëmijën dhe herë pas here mund të tregohen edhe posesive. Ata nuk lejojnë askënd t’ua kritikojëe të vegjlit dhe luftojnë për interesat e tyre.

Shigjetari

Baballarët e shenjës së shigjetarit janë idealiste, gjithmonë plot entuziazëm, por jo shumë të përfshirë në edukimin e fëmijëve. Këta të fundit e vënë në piedestal dhe e quajnë “bosi”, por në fakt ata shpesh i neglizhojnë. Përgjegjësitë e rritjes, shkollimit dhe të gjithçkaje tjetër këta baballarë janë lënë në dorë partnereve. Për të vënë rregulla janë të parët pasi ndihen ata ‘padronët”.

Bricjapi

Baballarët bricjapë janë një dorë e hekurt në familje. Ata nuk janë shumë autoritarë, por mbeten garantues absolutë të rregullit dhe traditave familjare. Këta prindër mbrojnë gjithmonë vlerat e fëmijëve dhe iu japin atë që ata meritojnë. Vërtet nuk janë mbretër së shprehjes së dashurisë, por i duan pafundësisht të vegjlit e tyre.

Ujori

Baballarët ujore janë shumë të kuptueshëm dhe mjaft tolerante. Ata nuk pëlqejnë të abuzojnë me autoritetin dhe mundohen t’ua bëjnë ditët sa më të animuara vogëlushëve.

Peshqit

Baballarët peshq janë shumë të ndjeshëm e nga ana tjetër jo të qëndrueshëm në marrëdhënien me fëmijët. Ata mund t’i kritikojnë me furi, por edhe mund t’i kuptojnë për çdo sjellje. Sipas rrethanave, ata janë herë prezentë, të dashur e të përkujdesur, e herë mungojnë dhe nuk iu kushtojnë vëmendjen e duhur pasardhësve te tyre.