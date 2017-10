Basha: Tahiri nuk do shpëtojë. Narko-shteti drejt çmontimit

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka deklaruar këtë të enjte se qëndrimi i qeverisë amerikane është i qartë dhe nuk ka nevojë për interpretim.

Ata mbështesin prokurorët dhe gjyqtarët për një hetim të paanshëm për të vënë para drejtësisë politikanët e lidhur me krimin dhe që imuniteti parlamentar të mos përdoret për t’i mbrojtur”, ka thënë Basha.

Në një prononcim për mediat, Basha ka thënë se pavarësisht votimit të djeshëm në Parlament kundër heqjes së imunitetit, Tahiri nuk do t’i shpëtojë drejtësisë.

“Faktet e dala publikisht që disponohen nga prokuroria shqiptare dhe partnerët do bëjnë të mundur që ai të marrë përgjegjësi penale jo për ndihmën që i ka dhënë një bande, por për ta kthyer Shqipërinë në depozitën e kanabisit dhe tranzitin e drogave të forta. Këto janë konstatimet e ndërkombëtarëve dhe jo të PD”, ka theksuar Basha.

Basha është shprehur se, Tahiri është vetëm fillimi i çmontimit të një narko-shteti, një betejë kjo që sipas tij nuk do të jetë e lehtë e as e shkurtër, por ku PD do ketë rolin e saj.

“Rol në mbështetjen e prokurorisë, në planin legjislativ për të zhveshur politikanët e mafias nga çdo alibi dhe me planin politik për të çliruar Shqipërinë nga narko-shteti, që ka depërtuar në çdo strukturë qeveritare”, ka paralajmëruar Basha.

“Këtu jemi krah për krah me SHBA, beteja sapo ka nisur dhe jemi të inkurajuar për mbështetjen që do t’i jepet Shqipërisë në javët në vazhdim”, ka shtuar kreu i PD.

Sa i takon interpretimit që kryeministri i ka bërë deklaratave të SHBA, kreu i opozitës e ka cilësuar atë si një deklaratë në kushtet e dëshpërimit.

“Qëndrimi i Ramës është i dëshpëruar, pasi SHBA kanë folur fare qartë për mbështetjen që i është dhënë prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dënimit të çdo veprimi për të mbrojtur politikanët e inkriminuar. Rama ka qenë pjesë e problemit dhe tani refuzon të jetë pjesë e zgjidhjes. Pa dijeninë e tij Shqipëria nuk mund të shndërrohej në bazë kanabisi. Tahiri është vetëm një hallkë”, ka shtuar Basha.

26/10/2017

mbaroi me rezultate të shkëlqyera shkollën 8-vjeçare “Skënder Çaçi”, si dhe shkollën e mesme “Sami Frashëri” në Tiranë. Në vitin 1993, Basha nisi studimet në Universitetin e Utrechtit në Holandë, ku mori titullin Jurist (Meester in de Rechten ekuivalenti i LLM) i specializuar në të drejtën europiane dhe ndërkombëtare publike. Gjatë periudhës maj 1998 – korrik 1999, Lulzim Basha u bë pjesë e skuadrës që përgatiti aktakuzën për krime lufte ndaj Sllobodan Millosheviçit në Gjykatën Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish-Jugosllavi. Gjatë periudhës korrik 2000 – tetor 2001 ai ushtroi detyrën Këshilltar Ligjor në Departamentin e Drejtësisë së Administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK në Kosovë. Nga tetori i vitit 2001 deri në nëntor 2002 punoi si Zëvendës Shef i Kabinetit të Drejtorit të Departamentit të Drejtësisë së UNMIK-ut. Nga nëntori i vitit 2002 deri në janar 2005 punoi si Këshilltar Special për Tranzicionin në Departamentin e Drejtësisë së UNMIK-ut, Prishtinë, Kosovë. Përgjegjës për përgatitjen e tranzicionit të Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut drejt një Ministrie të Drejtësisë të Kosovës.

