Basha: Rama presion drejtësisë. Provat e Antimafias mjaftojnë

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka reaguar sërish lidhur me debatet që po bëhen në Këshillin e Mandateve për heqjen e imunitetit të ish-ministrit Tahiri.

“Antimafia ka paraqitur prova ligjore për trafik droge e armësh nga Habilajt, të ndihmuar nga Tahiri. Kjo dosje i tregon gjithë shqiptarëve dhe gjithë botës se si krahu i djathtë i Edi Ramës është kapur në flagrancë në trafik droge dhe gjithë shteti është vënë në shërbim të trafikantëve”, ka thënë Basha, i cili ka parashtruar edhe provat.

“A nuk është provë makina e tij? A nuk janë plantacionet e kanabisit? A nuk është provë përgjimi kur thuhet se janë fikur radarët? Provat janë të mjaftueshme për të pranuar kërkesën e prokurorisë”, ka thënë Basha.

Kreu i opozitës ka akuzuar kryeministrin Rama se për të mbuluar veten dhe njerëzit e tij të afërt po sulmon drejtësinë.

“Vetëm ata që kanë frikë nga këto prova pengojnë drejtësinë. Edi Rama po mbron Tahirin dhe po i bën gjyq drejtësisë, sepse Habilajt dhe Tahiri janë shteti i Edi Ramës. Beteja e sotme nuk është për Tahirin. Rama do vërtet që ai të mos ndalohet e të lihet i lirë që të zhdukë provat e të kërcënojë hetuesit e prokurorët, por kjo është pjesë e një pakti mafioz mes Ramës dhe Tahirit për të mbrojtur gjithë kupolën mafioze ku bëjnë pjesë ata zyrtarë që janë kapur nga partnerët si të përfshirë në trafikun e drogës”, ka vijuar Basha.

Ai ka shtuar se, Rama e di se ai dhe qeveria e tij janë të vdekur politikisht dhe nga paniku, “Rama ka urdhëruar sulmet ndaj prokurorëve. I bëj thirrje të heqë dorë nga sulmi ndaj drejtësisë se e ka të kotë”, ka shtuar Basha.

21/10/2017

The rule of rhythm in prose is not so intricate. Here, too, we write in groups. Or phrases, as I prefer to call them.

For the prose phrase is greatly longer and is much more nonchalantly uttered than the group in verse; So that not only is there a greater interval of continuous sound between the pauses, but, for that very reason.SO word is linked more readily to word by a more summary enunciation. Still, the phrase is the strict analogue of the group.

And successive phrases, like successive groups. Must differ openly in length and rhythm. The rule of scansion in verse. Is to suggest no measure but the one in hand; in prose, to suggest no measure at all. Prose must be rhythmical. And it may be as much so as you will; but it must not be metrical. It may be anything.

But it must not be verse.The rule of rhythm in prose is not so intricate. Here, too, we write in groups. Or phrases, as I prefer to call them, for the prose phrase is greatly longer.

And is much more nonchalantly uttered than the group in verse; so that not only is there a greater interval of continuous sound between the pauses, but. For that very reason, word is linked more readily to word by a more summary enunciation. Still, the phrase is the strict analogue of the group.

And successive phrases, like successive groups. Must differ openly in length and rhythm. The rule of scansion in verse is to suggest. No measure but the one in hand; in prose, to suggest no measure at all. Prose must be rhythmical. And it may be as much so as you will; but it must not be metrical. It may be anything, but it must not be verse.

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)