Basha i përgjigjet Ramës: Ju i thoni trendafilit kanabis

Kreu i PD-së, Lulzim Basha i është përgjigjur fyerjeve dhe akuzave të kryeministrit Edi Rama në Kuvend. Duke folur në foltore, Basha i tha Ramës se të ka mbetur vetëm të zhvishesh në sallë për të mbrojtur drogën.

Ju jeni gati t’i thoni trëndafilit kanabis. Ty të duket greqisht ajo. Ishte provokim shqip se i ka mbetur të zhvishet vetëm për të mos i dhënë përgjigje një pyetje të vetme: a je ti Edi Rama kryeministër i një vendi me 1.3 miliardë euro drogë në vit? A je ti që ke kërkuar që ata që kërkohen nga Europa të gjejnë strehë këtu?

Ka vetëm një arsye që të justifikojë

Ku shkuan 1.3 miliardë euro? Po ta thotë INSTAT.

Ky është një vend i kapur nga mafia dhe kryeministri kukull do të shpikë gjithçka për t’u shmangur. Streha e vetme është pseudopatriotizmi.

Shqiptarët nuk blejnë dot bukë nën sundimin tënd dhe jo vetëm varfëria po nga pasiguria.

I ftoj qytetarët shqiptarët të shikojnë përtej vellos së përdalë, mos dëgjoni llomotitjet e tij. Qëmtoni me kujdes a ka kurajo ky njeri t’u thojë shqiptarëve se pse i bëri kriminelët deputetë? Pse e mbron Saimir Tahirin të kapur nga antimafia italiane si bashkëpunëtor të Habilajve? Nuk ka dhe as nuk do të ketë. Ai nuk bën dot as shkarkimin e Gramoz Ruçit, as të Fatmir Xhafës, as të Agron Xhafës se ky është përfituesi më i madh.

Ky njeri është problemi dhe me të Shqipëria nuk do të ecë asnjë ditë drejt integrimit. Shfaqje e shëmtuar për të mbrojtur miliardat e eurove vit për vit. Po mbron miliarda euro të drogës. Po mbron pasuritë dhe pushtetin e tij.