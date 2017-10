Bashkëpunim interesant midis Miriam Canit dhe Ajola Xoxës

Miriam Cani ka qenë e ftuar në emisionin e Rudina Magjistarit. Aty ka rrëfyer më shumë detaje nga jeta e saj familjare. Gjithashtu dhe raportin me Albanin dhe kujdesin që tregojnë për vajzën e tyre Ameli. Na tregon se së shpejti do të kemi një bashkëpunim interesant.

Miriami ka njoftuar se në 15 nëntor do sjellë projektin e ri muzikor. Kënga do të jetë një bashkëpunim me bashkëshortin Albanin.

Kënga do të mbajë titullin “Meteor” dhe do të ketë një videoklip shoqërues. Regjisore e të cilit do të jetë Ajola Xoxa, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.

Prej disa kohësh Ajola Xoxa ka qëndruar larg shfaqjeve në publik, ndërsa tashmë ajo vjen për herë të parë si regjisore.

Burimi: Bota Sot