Bashkia Durrës propozon 1,5 milion lekë ndihmë për familjen e trenjakëve

Bashkia e Durrësit, ndihmë financiare për familjen e vogëlushëve trenjakë që humbën jetën në shtator të këtij viti. Tragjedia e rëndë që ndodhi në fshatin Romanat ku humbën jetën në zjarr tre vogëlushët Konçi tronditi mbarë opionionin publik.

Sot, bashkia e qytetit bregdetar i propozon Këshillit Bashkiak miratimin në parim të një shume prej 1,5 milion lekësh (të rinj), si “ndihmë financiare për humbjen e jetës të të ndjerëve Artur, Valerio dhe Alesio Konçi, si pasojë e djegies së banesës”.

Pas miratimit dokumentacioni për dhënien e këtij fondi do të dërgohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile pranë Ministrisë së Brendshme për vazhdimin e procedurave të mëtejshme. Nga kqyrja e trupave dhe ekspertiza mjeko-ligjore pati rezultuar se vogëlushët u asfiksuan nga tymrat dhe pësuan djegje të një shkalle të lartë, ndërsa në banesë në atë çast nuk ndodhej askush. Ngjarja e rëndë u klasifikua si aksidentale dhe e shkaktuar nga loja me shkrepëse e trenjakëve 4-vjeçarë.

Një vdekje e rëndë e kësaj natyre nuk ishte e para në rrethin bregdetar. Në vitin 2002, humbën jetën në qendër të qytetit të Durrësit, një nënë 35-vjeçare me dy djemtë e saj, përkatësisht 9 dhe 14 vjeç, pas një zjarri aksidental që ra në shtëpinë e tyre përdhese. Rezultat i një qiriu të harruar ndezur nga mungesa e energjisë elektrike. Në 2010, në Sukth të Durrësit 4 motra e vëllezër do të kishin të njëjtin fat. Vdiqën të asfiksuar nga tymrat e lëshuar nga djegja e një qiriu të harruar ndezur si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Tragjedia u përsërit këtë vjeshtë me tri jetë të tjera të pafajshme, duke lënë shumë dhembje pas.

Për Lajm-Shqip

V.Q