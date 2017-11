Bashkia e Belshit i është kundërpërgjigjur Sali Berishës me deklaratë

Të ngjashme me artikullin:

•Kryebashkiaku i Belshit kërcënohet: 300 mijë euro ose të vras

Bashkia e Belshit i është përgjigjur ish-kreut të PD-së Sali Berisha nëpërmjet një deklarate për mediat.

Bashkia e ka konsideruar plotësisht të rreme denoncimin e qytetarit dixhital. Sipas këtij denoncimi, kryebashkiaku socialist kërkon të ndërtojë një pallat në mes të Belshit.

Reagimi i Bashkisë së Belshit:

Komuniteti i bashkisë Belsh ka shprehur indinjatën e thellë dhe e ka cilësuar të paprecedent incidentin që i ndodhi mesditën e të hënës kryetarit të Bashkisë Belsh z. Arif Tafani. Ky i fundit u kanos me armë zjarri nga një 31 vjeçar për shkak të detyrës.

Ky komunitet dhe administrata e Bashkisë Belsh kërkojnë zbardhjen e plotë të ngjarjes. Bashkë me të kërkon edhe zbatimin e rreptë të ligjit ndaj personit që kanosi me armë zjarri kryebashkiakun Arif Tafani.

Ndërkaq Bashkia Belsh hedh poshtë me neveri dhe përbuzje publikimin e shpifjes së radhës të Sali Berishës i cili i referohet të ashtuquajturit “qytetari dixhital”. Sipas tij në vendin ku u prish lokali me vlerë 300 000 € i familjes së 31 vjeçarit po ndërtohet pallat.

Ky është një trillim fund e krye me të cilin Berisha i nxjerr bojën vetes dhe “qytetarit dixhital”. Bregu i liqenit të Belshit falë Rilindjes Urbane është çliruar nga ndërtimet e paligjshme. Sot aty nuk ka asnjë lloj ndërtimi, por bregu i liqenit është kthyer në një atraksion turistik që po mahnit jo vetëm vendasit por edhe të huajt.

Kështu që sado të shpifë e intrigojë Berisha, nuk mund të hedhë dot baltë mbi belshakët dhe punën e shkëlqyer që po bëhet në Belsh.

Berisha sado të përpiqet të nxijë e sterrosë nuk mund të marrosë më askënd. Ai me publikimin e rradhës tregoi fytyrën e vërtetë të shpifësit më të ndyrë.

Belshi dhe belshakët dinë më mirë se kushdo se çfarë është bërë si duhet.

Belshin dhe belshakët nuk i ndal askush në rrugën e zhvillimit as me shpifje e as me kërcënime për të modernizuar gjithçka ashtu si ata duan.

Megjithëse Berisha e ka përbuzur vazhdimisht Belshin, ne e mirëpresim ta vizitojë dhe të relaksohet në Belshin e rilindur. Ndoshta ai këtu gjen shpëtim e shërim njëherë e përgjithmonë edhe nga sëmundja e “qytetarit dixhital”. Kjo sëmundje po e shkatërron jo vetëm si politikan, por edhe si njeri.