Bashkia e Tiranës prezanton autobusët e parë elektrikë

Në fjalën e tij në këtë event, kryebashkiaku Erion Veliaj ka deklaruar se bëhet fjalë për një nismë të rëndësishme, e realizuar njëkohësisht me bashkitë e vendeve perëndimore.

“Ky është një tjetër modernizim për Tiranën, ndaj le ta lehtësojmë këtë sipërmarrje. Ajo që po bëjmë sot në Tiranë disa ditë më parë është bërë në Paris”, ka deklaruar Veliaj.

Ai ka shtuar se bashkia sapo ka liçencuar kompaninë e parë të makinave elektrike, të cilat sipas tij do të ndikojnë në uljen e ndotjes.

I pranishëm në këtë prezantim, ministri i Energjitikës, Damian Gjiknuri ka deklaruar se përdorimi i autobusëve elektrikë do të adresojë një sërë çështjesh, që nga lehtësimi i trafikut e deri tek ulja e ndotjes.

Burimi: top-channel.tv

26/10/2017

Bashkia

Nëse CPU konsiderohet të jetë truri i gjithë sistemi PC. Atëherë motherboard duhet të ngjajnë me një sistem biologjik të qarkullimit të gjakut / nervor. Një përkufizim teknik do të paraqesë motherboard-in. Si bordi kryesor qark të shtypura (PCB) në një PC. Të gjitha të ciklet bazë dhe komponentet e nevojshme. PC në funksion ose janë të përfshira ose te bashkangjitur me motherboard-in. Matherbord-i tipik përmban sistemin autobus, procesorin. Lojëra elektronike kujtesës, të northbridge dhe southbridge, serik dhe paralele portet. Lojëra elektronike zgjerimit, dhe kontrolluesit periferike. Ajo është, me fjalë të tjera, komponent qendror që mundëson të gjithë pjesët e tjera. Kompjuteri për të marrë energji elektrike dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin. Bashkia

Historia na tregon se Motherboards e parë të mbajtur komponentët shumë pak reale. Rreth 20 vjet më parë, parë motherboard. IBM PC kishte vetëm një procesor dhe lojëra elektronike kartë. Perdorues lidhej me komponentët si floppy disk dhe kontrollorët e kujtesës. Në lojëra elektronike dhe nuk ishte pak vend për përmirësime në të ardhmen. Sot, Motherboards të shfaqë një varietet standard të ndërtuar-në karakteristika. Të cilat drejtpërdrejt ndikojnë në aftësitë e një kompjuteri dhe potencial për përmirësimet. Present-marrësit motherboard ditë të tilla si Asus. Gigabyte, ASRock dhe shumë të tjerë kanë futur kohët e fundit tipare të veçanta. Të pronarit që kanë për qëllim për të rritur performancën e përgjithshme të një PC. Bashkia