BBC kap për herë të parë skemën e pazakontë në det

Ideja e një peshku që kërcen mbi ujë për të kapur një zog, ngjan më shumë si një përrallë nga një peshkatar. Por, përderisa duket se po sfidon rendin natyror, kjo skenë e jashtëzakonshme është kapur në kamera për herë të parë.

Një ekip i televizionit prestigjioz britanik, BBC duke filmuar serinë e re të Blue Planet II, kapën një peshk gjigant trevjeçar, duke gjuajtur zogj deti jashtë bregdetit të Seychelles.

Ajo që gjetën dhe filmuan mund të jetë momenti më i shquar i serisë, i cili fillon natën e së dielës.

Sekuenca dramatike e gjuetisë do të magjepsë shikuesit dhe ka të ngjarë të shkaktojë krahasime me skenën e famshme të dhjetëra gjarpërinjve që sulmojnë një iguanë, filmuar vitin e kaluar.

Përbindëshi i detit fillimisht gjurmon shpendin dhe më pas hidhet në sulm përreth 2 metra në ajër, duke e gëlltitur zogun me një goditje të vetme.

Pamjet e sulmit nuk janë publikuar ende.

23/10/2017

BBC

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.