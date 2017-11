Ben Blushi rikthehet, feston sot 1 vjetorin e Libra-s

Që pas zgjedhjeve të qershorit, ish-deputeti Ben Blushi u largua nga vëmendja mediatike si edhe nga politika. Blushi u shpreh se do rikthehej në shtator dhe do vazhdonte punën me partinë e tij Libra, mirë po kjo gjë nuk ndodhi.

Sot bëhet plot një vit nga themelimi i partisë, dhe Blushi ka ftuar të gjithë pjestarët e saj për të festuar.

Me anë të një postimi që ka publikuar në faqen zyrtare të Librës, ai ka ftuar bashkë-themeluesit e kësaj partie ti bashkohen festës.

Të dashur miq, Në datën 1 Nëntor bëhet një vit nga themelimi i LIBRA. Është kënaqësi të mblidhemi për ta festuar bashkë ditelindjen e lirisë sonë të mërkurën ora 18.00 tek Coffee & Coffee rrugica përballë Sky Tower në ish Bllok, ngjitur me Bar Capriccio, Tiranë.

Ben Blushi.

Mbetet për tu parë nëse Blushi do i rikthehet politikës apo kjo është thjeshtë një ceremoni simbolike.

01.11.2017