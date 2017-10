Berisha: “Engjëll Agaçi udhëtim sekret në Itali, takim me një Prokuror për Tahirin”

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim në facebook që sipas tij është dërguar nga një qytetarë.

Në denoncim thuhet se sekretari i përgjithshëm në kryeministri Engjëll Agaçi ka qenë në një udhëtim të fshehtë në Itali për çështjen Tahiri. Sipas asaj që thuhet në denoncimin e publikuar nga Berisha thuhet se Agacci do të ‘blente’ një deklaratë lehtësuese nga një ish Prokuror i njohur në Itali.

Denoncuesi shkruan se burimi që e ka informuar është tepër i afër me Agaçin.

“Sekretari i përgjithshëm i mafies qeveritare, don Agaçio ne tratative me nje eksponent te larte te drejtesise italiane per deklarata lehtesuese per Tahirin!

“Pershendetje doktor. Don Agacio siç e quan ti me te drejte Engjell Agacin, ishte ne nje udhetim sekret ne Itali, per te cilin une dhe ju njoftova tre dite me pare. Burimi qe me informoi per udhetimin ka marre vesh se detyra e tij ka qene per te blere ndonje deklarate nga nje ish prokuror i njohur i Italise emrin e te cilit sapo ta marre vesh do te jua nis. Personi qe me i informoi ka si burim vet Agaçin, cherche la femme e kupton vet ti doktor! me respekt per ju..”, shkruan Berisha.

Burimi :Opinion.al

23/10/2017