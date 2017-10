Napoli kthehet në krye, Juventus vazhdon ndjekjen, Milan bën “poker”!

Napoli është rikthyer në krye Serie A, pasi ka fituar me përmbysje, 3-2 në Genoa. Taarabt shënoi për vendasit pas vetëm katër minutash lojë, por që në pjesën e parë napolitanët përmbysën gjithçka me golat e Dries Mertens.

Sulmuesi belg barazoi rezultatin në minutën e 14-të, ndërsa kur u mbush gjysmë ore lojë realizoi një gol të mrekullueshëm, që i dha mundësinë skuadrës së Sarri të pushonte e qetë. Kur nisi pjesa e dytë, Mertes u konfirmua njeriu i ndeshjes, duke realizuar edhe golin e tretë. Ai është ngjitur në kuotën e 10 golave të shënuar pas 10 javëve të para. Izzo futi në lojë Genoa, me golin e dytë, çerekore para fundit, por pa prishur festën e Napoli.

Ndërkohë, Milan ka fituar 4-1 në Verona, ndaj Chievo, duke i dhënë “oksigjen” trajnerit Vincenzo Montella, pasi ishte vënë dyshim e ardhmja e trajnerit kuqezi. Suso u bë protagonist në pjesën e parë, duke i dhënë avantazhin miqve me një goditje të mrekullueshme dhe më pas duke e detyruar Bruno Cesar të bëj autogol.

Në minutën e dhjetë të pjesës së dytë, Hakan Calhanohlu gjeti golin e tretë për Milan, ndërsa kur u mbush një orë lojë Birsa shënoi ndaj ish-skuadrës së tij, golin e nderit për Chievo, që kapitulloi përfundimisht kur Kalinic kompletoi “pokerin” për Milan. Në ndeshjet e tjera të Serie A, Fiorentina dhe Cagliari fituan në fushën e tyre respektivisht ndaj Torino dhe Benevento.

Milani rikthehet tek fitorja qe i mungonte qe kater jave. Ku ne nje transferte. Te ftohte me. Bentegodi ndaj nje Chievo qe kishte 6 ndeshje pa humbje arrin te realizoj. Nje fitore te madhe. Dhe shume te vlefshme per moralin e skuadres.

Shpresojm qe fitorja e sontme te jete pike nisje per sezonin ne vazhdim dhe shpresojm qe te shtunen ne San Siro te bejm nje ndeshje ashtu siq i ka hije. Milanit pasi per kundershtare do te kemi kampionet. Italis Juventusin.