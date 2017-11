Biber dhe Gomez sërisht të lidhur!

Ndërsa miqtë e këngëtarit janë shprehur se Justin thjesht po pret që Selena ti thiotë një “po”.

“Ai thjesht po pret që Selena t’i konfirmojë se është zyrtarisht e dashura e tij sërish. Justin e di mirë çfarë gabimesh ka bërë në të shkuarën dhe e ka të qartë që ajo meriton më të mirën. Ai do të jetë me të dhe do të bëjë gjithçka për të provuar se di të jetë një i dashur i shkëlqyer.”- janë shprehur miqtë.

Megjithatë sfida më e madhe për Justin është konfirmimi i lidhjes së tyre nga familja e Selenës. Këta të fundit e kanë akuzuar vazhdimisht këngëtarin si fajtorin kryesor që vajza e tyre kaloi në gjendje.

05.11.2017

Burimi: Newsbomb