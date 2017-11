Bledi Mane: Trangull Saliu, kungull Shkëlzeni, ja si e mashtron Armina

Ishte një artikull i shkruar nga gazetari shqiptar Blendi Mane, që sulmonte emrin e blogeres Armina Mevlani, e lidhur prej kohësh me të birin e ish kryeministrit shqiptar, Shkëlzen Berisha.

Boterisht dihet qe dashnori, kollovari i pestë i Armina Mevlanit ka qene kengetari kosovar Dren Abazi dhe kete te fundit e braktisi sapo i thane qe Shkelzeni i Sali Berishes‎ te ka fiksim. Dhe ia gjeti anen e u lidh me Shkelzenin duke shkaterruar edhe lidhjen e saj, edhe familjen e kollovarit te ri.

E degjuat, e patë, e hëngrët dhe ju?

Kapardisur me rrobat e blera me leket e Gerdecit, Armina Mevlani e hapi pardje perseri thesin e mashtrimeve. Moderatori i Top Channel e pyeste ne mes te dites nese kishte pasur me parë dashnor. Ajo si e pacipë kronike pergjigjej prerë:

-Jo, jo. Kurre nuk kam pasur asnje. Shkelzen Berisha eshte i pari dhe i vetmi!

Eshte mekat te fusesh hundet ne jetet private te te tjereve. Mekati më i madh zhbehet dhe Perendia te fal kur ua gris cipen dhe breket ketyre njerezve qe kane marre me qafe dynjane dhe me leket e krimit bejne dever ne kete vend.

Armina Mevlani ka qene prej vitesh me patente jo vetem ne rrugen Myslim Shyri, por e ka zgjeruar rrezen e kurvellekut edhe jashte Tiranes.

Duke qene nje vajze e varfer e rritur me sakrifica, ka shkateruar cdo kod e moral feminiteti vetem e vetem te duket e te kete para per te jetuar me mire. Boterisht dihet qe dashnori, kollovari i pestë i Armina Mevlanit ka qene kengetari kosovar Dren Abazi. Kete te fundit e braktisi sapo i thane qe Shkelzeni i Sali Berishes‎ te ka fiksim. Dhe ia gjeti anen e u lidh me Shkelzenin. Duke shkaterruar edhe lidhjen e saj, edhe familjen e kollovarit te ri.

Eshte mekat te nderhysh ne jetet private te rrobve por me gajas sesi e beson Arminen djali i Berishes tek pretendon qe nuk ka pasur kurre lidhje. Me dhimbset Shkelzeni sepse nuk qenka as nuhates e as mashkull i sprovuar. Nuk marka vesh nga virgjeria e femrave. Nusen e pare Sadien e gjeti te gatshme, te gatshme e gjeti dhe Arminen. Te jete dembel ky djali i Saliut apo e ka ngrene sapunin per djathe. Si Saliu kur zbriti ne Tirane nga Viçidoli dhe mori per nuse te gatshmen Liri Berisha…

Nuk ka faj Xhelil Gjoni‎ qe i ulet sheqeri sa here shfaqet ne televizor Liria e Saliut!