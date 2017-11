Blindohet Sheratoni, këshilltari i Kryeministrit Rama vjen në Tiranë

Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar se këto ditë ka ardhur në Tiranë ish-kryeministri britanik, Tony Blair.

Ky i fundit njihet edhe si këshilltar i kryeministrit shqiptar, Edi Rama.

Tony Blair blindon Hotel Sheraton.

Mbreme, vone ne mesnate, ndersa po kerkoja me pult ne dore, ndalova te TVSH-1, ku sapo nisi nje film qe me terheq shume.

Dhe ndalem sa here qe me del para. Titulli i filmit eshte “The special Relationships’’ (Marrëdhëniet speciale), film amerikan me aktorët Majkëll Shin dhe Denis Kuejd në rolet kryesore.

Filmi i kushtohet Toni Bler dhe Bill Klinton….

Sot pasdite ndersa takova nje zyrtare te BE-se ne ambjentet e hotel Sheraton, me ra ne sy kontrolli i perforcuar i hotelit dhe prezenca e madhe e trupave te policise e Gardes.

Kureshtja e profesionit me beri qe te interesohem kush ishte ky personazh qe kishte blinduar hotelin.

Dhe e dini kush na ka ardhur ne keto dite te trazuara?!!!

As me shume dhe as me pak por personazhi i filmit te djeshem, Ish kryeministri britanik Tony Blair…

Pse ka ardhur?!!! Pse pikerisht ne keto dite me mot te trazuar?!!!…. Kalofsh bukur mister Tony…