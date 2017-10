Burgu i sigurisë se larte Drenove, pa mjek e barna

Skandal ne burgun e sigurisë se Larte ne Drenove . Burime te sigurta brenda burgut bejne me dije per Lajme Shqip. com se prej muajsh mungojne ilace per te burgosurit si dhe stafi mjekesor .

Ndonese cilesohet si nje institucion i vuajtjes se denimit i sigurise se larte kushtet jane pothuajse te pakrahasueshme me nje te tille.

Jane pikerisht te denuarit te cilet ngrejne alarmin e mungeses se medikamenteve prej disa muajsh ndersa detyrohen famijaret e tyre tiu sigurojne ilacet e nevojshme per semundje te ndryshme.

Po sipas te denuarve pervec medikamenteve shqetesim per ata eshte mungesa r nje infermieri .

Duke nisur nga paracetamoli dhe deri ne ilace te tjera mungojne ne burgun e sigurise se larte ndersa askush nuk interesohet per kete problem.

Gjithashtu mesohet se problem ne vuajtjen e denimit eshte edhe mungesa e ngrohjes ndonese kane nisur temperaturat e uleta ne juglindje te vendit.

Te denuarit bejne apel per sigurimin e kushteve minimale pasi pavaresisht se jane te denuar ata duhet te gezojne te drejta te barabarta.

Nga ana e drejtuesve te institucionit pranohet problemi ne fjale por nuk jepet nje pergjigje se kur do te zgjidhet perfundimisht ky problem.

L.XHeladinaj

Për “Lajm-Shqip”

29/10/2017