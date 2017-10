Cana në futbollin e fëmijëve si ambasador i Shqipërisë

Lorik Cana është prezantuar sot si ambasador i Grassroot për Shqipërisë, një organizatë kjo e financuar nga UEFA që promovon fuqinë e futbollit te fëmijëve, për të edukuar, frymëzuar dhe mobilizuar të rinjtë në vendet në zhvillim

Në fjalën e tij, Cana tha se Grassroot është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë, pasi do t’i nxisë ata të merren me sport.

“Nuk kemi pasur mundësi të arrijmë në maja më herët, ndërsa vitet e fundit kanë demonstruar se nëse bëhet një punë e madhe mund të jemi të suksesshëm. Ne jemi një vend në zhvillim e sipër dhe patjetër që edhe futbolli hyn në këtë pjesë. Ne jemi mundur që ta përfaqësuar vendin sa më mirë duke luajtur”, tha Cana. Grassroot është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë, pasi do t’i nxisë ata. Ka shumë gjëra për të bërë në vendin tonë, e vlerësoj shumë FSHF për mbështetjen që i ka dhënë fondacionit Lorik Cana. Si Ambasador i Grassroot do të ndihmoj sa më shumë që t’i ndihmojmë fëmijët dhe t’i mbajmë me frymën e futbollit. Ne kemi qenë si udhërrëfyes për pjesën e futbollit dhe do ta vazhdoj ta bëjë sërish këtë gjë”, u shpreh Loriku.

Kapiteni i kombëtares shqiptare u shpreh se në vitet e ardhshme do të shikohen edhe frytet e këtij projekti.

“Kjo nuk do të jetë një detyrë e përditshme, por kërkon impenjim dhe projekte të vazhdueshme. Më pas, presim rezultatin pas shumë vitesh, ku numri i fëmijëve që do të merren me futboll do të rritet ndjeshëm dhe do të përfitojë e gjithë shoqëria jonë. Me padurim pres ta filloj këtë punë”, tha Cana në fjalën e tij.

Kreu i FSHF-së Armando Duka deklaroi se Cana ka qenë dhe do të jetë ende një shembull për të rinjtë.

Shekulli

26/10/2017

The rule of rhythm in prose is not so intricate. Here, too, we write in groups. Or phrases, as I prefer to call them.

fëmijëve

Babai i tij e frymëzoi Lorikun që të bëhej futbollist . Në vitin 1997, ai bashkua me skuadrën lokale të Dardania Lausanne, një skuadrër amatore e krijuar nga komuna shqiptare e Lozanës, që si trajnerë kishte babain e Lorikut.[1] Ai luajti te Dardania deri në vitin 2000, ku më pas firmosi me klubin francez të Paris Saint-Germain..

For the prose phrase is greatly longer and is much more nonchalantly uttered than the group in verse; So that not only is there a greater interval of continuous sound between the pauses, but, for that very reason.SO word is linked more readily to word by a more summary enunciation. Still, the phrase is the strict analogue of the group.

And successive phrases, like successive groups. Must differ openly in length and rhythm. The rule of scansion in verse. Is to suggest no measure but the one in hand; in prose, to suggest no measure at all. Prose must be rhythmical. And it may be as much so as you will; but it must not be metrical. It may be anything.

Ai ishte i ftuar për një provë nga skuadra angleze Arsenal në moshën 16 vjeçare, por nuk mundi dot të bashkoheshe sepse nuk iu dha viza britanike.[2] Te Paris Saint-Germain, ai shpenzoi tre vite karrierë në divizionet e ndryshme franceze. Cana më në fund bëri debutimin e tij me skuadrën e parë në vitin 2003, dhe që atë herë, ai u bë lojtar i skuadrës së parë. Gjatë sezonit 2003–04, ai luajti 34 ndeshje dhe shënoi një gol, me skuadrën e tij që fitoi Coupe de France dhe përfundoi i dyti në Ligue 1, duke bërë një nga sezonet më të mira të karrierës së tij. Sezonin tjetër, Cana luajti 32 ndeshje dhe shënoi një gol. Në debutimin e tij për Parisin, ai u shpall lojtari i ndeshjes.

But it must not be verse.The rule of rhythm in prose is not so intricate. Here, too, we write in groups. Or phrases, as I prefer to call them, for the prose phrase is greatly longer.

And is much more nonchalantly uttered than the group in verse; so that not only is there a greater interval of continuous sound between the pauses, but. For that very reason, word is linked more readily to word by a more summary enunciation. Still, the phrase is the strict analogue of the group.

And successive phrases, like successive groups. Must differ openly in length and rhythm. The rule of scansion in verse is to suggest. No measure but the one in hand; in prose, to suggest no measure at all. Prose must be rhythmical. And it may be as much so as you will; but it must not be metrical. It may be anything, but it must not be verse.

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)