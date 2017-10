Ish-truproja e Sali Berishës, Izet Haxhia ka hedhur dritë mbi të tjera detaje mbi vrasjen e Azem hajdarit.

Në një status në faqen e tij në Facebook, Haxhia thotë se ka një person që e di mirë çështjen dhe nuk flet, edhe pse vëllai i tij është vrarë nga policia, kur Ilir Meta ishte kryeministër.

Haxhiaj, këtë detaj e lidh me vizitën e Monika Kryemadhit në përurimin e bustit të Azem Hajdarit.

Ai i bën thirrje dëshmitarit të “fshehur” që për hir të gjakut të vëllait të tregojë të vërtetën…Sipas të dhënave që flet Haxhia, njeriu që u vra në revoltën e Bajram Currit në nëntor 2000 ishte i vëllai i Sali Luzhës, ish-njërit prej truprojave të Sali Berishës…

Postimi i Izet Haxhisë

Shifni keto dy fytyra.shikimet e tyre qe Kryqezohen duke shprehur edhe ankth edhe frike por dhe misterin e asaj nate te 12 shtatorit 1998 .Frika dhe ankthi i tyre lidhet me veprimet e tyre ne ate nate te prites .Te dy keta spiune te regjur ,si Baloshi i Serbeve dhe Kuqoja i Grekeve dine shume per ate nate ,por nuk kane folur.

Dhe nuk kane si te flasin sepse jane organizatoret dhe zbatuesit e nxjerrjes ne prite te Heroit te tyre qe dje e kthyen ne bronz ne qytetin kur ai ne rini te tij nuk la kotec pulash pa vjedhur, duke spiunuar dhe duke perdhunuar vajzat e ketij qyteti kur ato i shkonin ti kerkonin ndihme.

Mjaft me me hipokrizira ,por nga popull hipokrit e servil qe jemi ne Shqiptaret kete pret..Ate nate te prites ,ne brendesi te asaj qe ndodhi ,ka qene edhe nje person tjeter qe eshte deshmitare i dores se pare, por qe edhe ai nuk ka folur, per arsyet qe i din vetem ai.

Une doja ti thoja qe per hir te gjakut te vellait qe ja vrau burri i Mones, e cila me ata qe ti mbron ,ishte dje ne krah tyre, duke sfiduar me hipokrizine dhe aleancen e krimit, jo vetem Tropojen por gjithe Shqiptaret.

Gjaku nuk behet uje, sado i helmuar te jete..

Apo e kam gabim bashkefshatari im?”