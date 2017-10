Dokumenti i shërbimeve italiane për trafikun në Shqipëri

Të dashur zotërinj

Në përputhje me informacionin e marr dje nga Italia (Shërbimet Inteligjente Ushtarake) gjatë një aktiviteti moniturues është vënë re se disa grupe kriminale shqiptare, të njëjtë me ata që gjatë eksodit të shqiptarëve në vitet 1997-2000 çonin njerëz nga Shqipëria në Itali (brigjet e Pulias), janë duke kërkuar informacione për kostot dhe kohën e implementimit lidhur me një porosi për të paktën 40 varka (fillimisht 20 dhe më pas 20 të tjera) me motorrë të fuqishëm, (të paktën tre motorrë me 200 kuaj fuqi secila) për aktivitetin e tyre të paspecifikuar që do të nisë në një të ardhme të afërt.

Sipas shërbimeve inteligjente, një grup (delegacion) I këtyre “biznesmeneve shqiptarë” vizituan disa kantiere detare në brigjet e Adriatikut për të parë modelet e skafeve, pajimet, kohën e implementimit etj.

Sikurse është raportuar nga pronarët e këtyre kantiereve, delegacioni u ka bërë atyre me dije se ishin të interesuar për të hapur disa aktivitete të turizmit detar në rivierën shqiptare (Sarandë dhe zonat pranë saj) dhe se gjithashtu ishin të interesuar për të parë edhe tregun grek për të njëjtat arsye.

Bazuar mbi këtë dhe përvojat e mëparshme të këtyre grupeve kriminale dyshohet se ata duan të nisn një aktivitet të transportit illegal të emigratëve nga Turqia përmes Greqisë. Kjo mund të jetë një zgjidhje logjike dhe praktike në kushtet e kufijve të mbyllur me gardhe dhe mure nga vendet e Ballkanit.

Tashmë është e nevojshme të vihet në dukje se me një skaf të pajisur me këtë lloj motorrësh ata mund ta mbulojë distancën (nga bregu në breg) Shqipëri-Itali të paktën për 1 orë e gjysmë dhe duhet të shtojmë se do të kenë si zonë të lirë 500 km vijë bregdetare ku mund të zbresin emigrantë ilegalë, ndaj në këto kushte do të jetë e pamundur që t’I bllokojmë dhe të procedojmë në idetifikimin e tyre.

Zhvillimet mbi ngjarjen po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme nga Zyrtat Përgjegjëse Italiane dhe informacione të tjera do t’ju komunikohen në vijim.