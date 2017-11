Donald Lu përmend 4 emra që tregojnë lidhjet e politikës me krimin

Gjatë prezantimit të rezultateve të operacionit “Forca e Ligjit” në Ministrinë e Brendshme, ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu foli qartë dhe tha se krimi luftohet vetëm duke u shkëputur lidhjet e politikanëve me grupet kriminale.

Për të treguar që ky është një problem që ka pllakosur Shqipërinë që pas rënies së komunizmit solli si shembull katër emra politikanësh.

Deklarata e Donald Lu:

Deri tani organet e drejtësisë penale kanë dështuar ndaj grupeve penale. Dimë gjithashtu se Shqipëria ka problem mes lidhjeve të grupeve kriminale dhe politikanëve. Nëse e mohoni këtë duhet të shqyrtoni rastet e Arben Frrokut, Elvis Rroshit, Arben Ndokës dhe Gentjan Muhametit. Ky nuk është vetëm problemi i një partie. Kjo gjë ka pllakosur politikën shqiptarë që nga rënia e komunizmi. SHBA do të angazhohet fuqimisht kundër krimit të organizuar. Ne do të angazhohemi pavarësisht lidhjeve që mund të ketë me njerëz të rëndësishëm, politikanë, prokurorë, gjyqtarë apo biznesmenë. Ju thoni gjithashtu një shprehje: “Peshku i madh e ha të voglin”, për një herë të vetme në Shqipëri duhet të hamë peshkun e madh.

Ambasadori Lu gjithashtu tha se ka ardhur koha që të kapen sa më parë peshqit e mëdhenj. Ky rezulta duhet të shihen që në fillim të 2018-ës.

Ne presim rezultate, presim që ky plan agresiv të përfundojë me arrestimin dhe ndjekjen penale të peshqve të mëdhenj. Ky rezultat duhet të nisi në fillim të vitit të ardhshëm. Populli shqiptar e kërkon dhe e meriton këtë. Asnjë nuk është mbi ligjin.

FJALA E PLOTE

Ne kemi një shprehje “veprat flasin më shumë se fjalët”. Kolegët e mi të ICITAP, OPDAT që ndihmoi Prokurorinë dhe FBI amerikane janë këtu për të angazhuar sërish në luftën kundër krimit të organizuar në Shqipëri.

Programi ynë për ndihmë ndaj policisë është përgatitur për të patur këshilltarët ndërkombëtarë që do të punojnë brenda kësaj task-force ndër institucionale. Ndihma jonë për prokurorinë dhe policinë do të mbështesë zhvillimin e institucioneve të reja në luftën kundër krimit të organizuar, SPAK dhe BKH-në. Gjithashtu kemi edhe një agjent të ri special të FBI-së. Ai është i specializuar në krimin trans kombëtar. Ai do të punojë në Tiranë për disa muaj në mbështetje të kësaj përpjekjeje.

Partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë e presin këtë. Populli shqiptar e kërkon dhe e meriton këtë.

Së fundmi, ju keni një shprehje në gjuhën shqipe “dielli duket që në mëngjes”. Na pëlqen që ky plan veprimi e pranon qartë dhe prerë që krimi i organizuar shqiptar është një problem serioz. Si dhe një kërcënim për sigurinë kombëtare. Plani gjithashtu pranon që deri tani organet e drejtësisë penale kanë dështuar ndaj grupeve kriminale.

Populli shqiptar ka fjalën tonë se SHBA do të angazhohen fuqimisht kundër krimit të organizuar pavarësisht lidhjeve që mund të ketë me njerëz të fuqishëm përfshi politikanë, gjyqtarë, prokurorë apo biznesmenë të fuqishëm. Asnjë nuk është mbi ligjin.

Në gjuhën shqipe ju thoni “peshku I madh e ha të voglin”. Për një herë të vetme në Shqipëri le të hamë peshkun e madh.

07.11.2017