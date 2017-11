Donald Lu shpall operacionin për “Peshqit e Mëdhenj”

Donald Lu e ka shprehur për herë të parë troç atë që flitej prej ditësh në Tiranë.

Ambasadori Amerikan ka thënë gjatë një takimi të përbashkët me Fatmir Xhafën se i jepte kohë Edi Ramës që deri në fillim të vitit 2018 duhet të arrestohen peshqit e mëdhenj. Koha që Lu i dha Ramës është e shkurtër.

“Ne në Amerikë kemi edhe një shprehje tjetër ‘Dreka falas nuk ekziston’. Ne presim rezultate, presim që ky plan agresiv i qeverisë të përfundojë me arrestimin e disa peshqve të mëdhenj në fillim të vitit të ardhshëm dhe të vazhdojë në 2018.

Populli shqiptar e kërkon dhe e meriton këtë. Ju keni një shprehje ‘Dielli duket që në mëngjes. Krimi në Shqipëri është një kërcënim për sigurinë kombëtare. Organet të drejtësisë kanë dështuar deri tani. Shqipëria ka një problem mes lidhjeve kriminale dhe politikës.

Shikoni rastet e Ndokës, Roshit dhe Frrokut. Ky nuk është problem i vetëm një partie. SHBA do të angazhohen kundër krimit të organizuar përfshirë gjyqtarë, prokurorë apo politikanë. Në gjuhën shqipe ka një shprehje ‘peshku i madh e ha të voglin, por për herë të parë do të hamë peshkun e madh”, deklaroi ai

Ambasadori amerikan ka sulmuar ashpër prokurorinë, të cilën e ka cilësuar “të dështuar” dhe ka deklaruar se dosjet e mëdha do të happen nga institucionet e reja si SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, si dhe përfshirjen e FBI-së amerikane.

“Veprat flasin më shumë se fjalët. FBI është këtu për t’u angazhuar në luftën kundër krimit. Programi ynë për ndihmën ndaj policisë është përgatitur për të punuar brenda kësaj Fask Force. Ndihma jonë do të mbështesë zhvillimin e institucioneve të reja, SPAK dhe BKH, kemi edhe një agjent të FBI që do të punojë për disa muaj në Tiranë. Po flasim me vepra dhe jo me fjalë”, tha Lu.

07.11.2017

Për Lajm-Shqip

Ylli Pata