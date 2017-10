Dueli i Tahirit me prokurorët, ish-ministri çmonton akuzën: Nuk jam unë Saimiri i përgjimeve, ja diskutimet plot tension

Është mbyllur pas tre orëve seanca e Komisionit të Mandateve dhe Rregulloreve për të vazhduar me dyer të mbyllura.

Komisioni përplaset me pyetje përgjigje dhe detaje proceduriale për pyetjen “a ka prova apo jo ndaj deputetit Saimir Tahiri?”.

Në gjithë këtë kohë janë vënë re dy çështje: e para Prokuroria ka bërë të ditur se provat që ajo disponon për implikimin e Saimir Tahirit nuk dëshiron t’i bëjë në seancën me dyer të hapura, por në një séance me dyer të mbyllura.

Ndërkohë deputetët e mazhorancës kanë insistuar në atë që sa prova ka prokuroria për implikimin e Saimir Tahirit. Deputetët e opozitës kanë kundërshtuar mazhorancën, duke thënë se po pengohet prokuroria.

Ndërkohë nga jashtë komisionit, kanë dalë lajme që tregojnë se tre prokurorët që kanë prezantuar akuzën: Besim Hajdarmataj, Elizabeta Imeraj dhe Gentian Osmanaj kanë lidhje të afërta me familjen e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Seanca vazhdon të jetë e tensionuar, ndërkohë që mazhoranca kërkon që të vazhdojë e hapur, opozita kërkon që të jetë e mbyllur.

Saimir Tahiri, nga ana e tij ka qenë mjaft nervoz dhe i ka paraqitur disa pyetje prokurorëve, të cilat prokurorët realisht nuk i kanë dhënë përgjigje por kanë kërkuar që t’i japin në seancën me dyer të mbyllura.

Tahiri nga ana e tij ka bërë të ditur se në materialin e përgjimeve të Prokurorisë italiane flitet për një Saimir që ngre thasë me hashash dhe ka kompani kamionësh që nuk është ai por një tjetër.

Por seanca ka vazhduar gjatë me përplasje dhe replika.

Në fund Gramoz Ruçi ka vendosur që të bëjë në fillim seancën me dyer të mbyllura ndërsa fjalën e Saimir Tahirit dhe avokatit të tij do ta japë në transmetim të drejpërdrejtë.

Për “Lajm-Shqip”

Ylli PATA

20/10/2017