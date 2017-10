Dy shakatë të cilat vetëm personat e mençur i kuptojnë

Ndonëse këto dy shaka janë pak më të vështira për t’u kuptuar sesa shakatë e zakonshme, kjo nuk do të thotë se nuk jeni aspak inteligjentë(mençur). Ndoshta duhet të punoni më shumë në njohuritë tuaja të përgjithshme.

Më poshtë, ju sjellë dy nga shakatë e shumta të cilat shumë pak njerëz arrijnë t’i kuptojnë:

1. Është e vështirë t’ua shpjegosh lojën me fjalë kleptomanëve sepse gjithmonë i marrin gjërat në plot kuptimin e fjalës.

2. Një romak futet në kafene, i ngritë dy gishta, dhe thotë, “pesë birra, të lutem”

26.10.2017

Burimi: Bota Sot

Menjëherë, me shpejtësi, u krijua një panoramë tjetër.

Pasardhësi i Tahirit Xhafa e quajti kërkesën e prokurorëve politike dhe të paligjshme, mediat pranë qeverisë theksuan afërsinë e mbrojtësve të akuzës me Saliun madje dhe me Shkëlzenin, para parlamentit u organizuan protesta socialistësh të revoltuar. Në këtë linjë u përqendrua edhe sjellja e deputetëve socialistë në komisionin e imuniteteve. Ata pretendonin se prokuroria kishte filluar çështjen me nxitim, vetëm nga ato që kishte parë në media dhe se nuk kishin asnjë provë reale për atë që po ndodhte.

Gjithë qytetarët e Kosovës, po votojnë sot për të zgjedhur udhëheqësit e komunës së tyre.

Një prej atyre që e ka kryer të drejtën e garantuar nga Kushtetuta e Kosovës, është edhe këngëtarja, Mihrije Braha.

Ajo ka postuar disa fotografi në rrjetin social, Facebook, ku si përshkrim ka shkruar që ka votuar, njofton Klan Kosova.

Si gjithmonë Mihrija edhe këtë të diel për ditë zgjedhje, i ka kushtuar goxha mençur vëmendje dukjes së saj.

Më poshtë mund t’i shikoni fotografitë e postuara nga ajo

mençur

Modelja shqiptare me famë botërore, Emina Çunmulaj, po i shijon ditët e shtatzënisë së saj dhe herë pas here hedh foto të shkëputura nga përditshmëria në rrjetin social Instagram, transmeton Klan Kosova.

Por, sot e kishte një postim të veçantë nga “parajsa”, siç mençur e ka cilësuar vetë ajo.

Emina në fotografi shihet duke darkuar me pasul dhe bukë shtëpie, dhe mençur në këtë imazh ka shkruar: “Në parajsë. Ushqim tradicional shqiptar #Pasul, #mishegrosh #bukështëpie”.

