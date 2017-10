Efektet politike të largimit të Tahirit nga PS e Tiranës: A do të nisë një “përplasje fatale”?

Largimi i Saimir Tahirit nga funksionet drejtuese në PS, ka hapur një shteg të ri konkurrence dhe beteje të brendshme për të zënë pozicionet që ish-ministri i zotëronte në parti.

Tani padyshim që njeriu kryesor dhe refereues në PS-në e kryeqytetet mbetet kryebashkiaku i kryeqytetit, Erion Veliaj, i cili ka konsoliduar edhe më shumë pozitat brenda formacionit politik. Deri sot është vërejtur një përplasje lobingjesh brenda socialistëve të Tiranës, ku një herë avanconin njerëzit e Veliajt e një herë ato të Saimir Tahirit. Kongresi i shkuar dhe zgjedhja e anëtarëve të Asamblesë Kombëtare shënoi një duel të ashpër ndërmjet dy palëve kontentente.

Ndërsa deri në zgjedhjet vendore të vitit 2015, punësimet dhe marrëdhëniet me militantët e Tiranës i mbante ekskluzivisht Saimir Tahiri, pas zgjedhjes së Erion Veliajt gjërat ndryshuan, duke sjellë një dyzimi të armatës së përkrahësve socialist. Veliaj me rritjen e fuqisë së tij potenciale dhe reputacionit public, shtoi gjithnjë e më shumë influencën brenda PS-së së Tiranës, çka çoi që në zgjedhjet e fundit Erion Veliaj të ishte realisht lideri politik i qarkut të Tiranës.

Edi Rama, jo pa qëllim në kryeqytet nuk caktoi një lider liste, ndryshe nga qarqet e tjera. Kreu i qeverisë gjeti një zgjidhje paksa “të çuditshme”, ku renditja në listë nuk ishte sipas prioritetit për tu zgjedhur deputet, por sipas zonave që ata mbulonin. Kështu e para u vendos Elona Gjebrea që mbulonte njësinë bashkiake nr 1 ndërsa Saimir Tahiri që ishte kryetar partie u vendos i 9-ti meqë mbulonte Kombinatin.

Por realisht brenda strukturave të larta dihej se kreu real i fushatës në Tiranë ishte Erion Veliaj, e kjo nuk u tha njësive politike të PS-së që drejtonin fushatën në bazë. Shumë pak vetë e dinin skemën se Saimir Tahiri nuk ishte drejtuesi politik i Tiranës, pasi publikisht ish-ministri fliste si lider grupi, e kjo situatë krijoi komplikacione, pasi mjaft prej militantëve të kryeqytetit morën premtime e lidhën marrëveshje të pashkruara për punësime dhe sistemime. Pra me një fjalë u krijua një zinxhir i gjatë lobimi që me këputjen e tij nga Edi Rama ka krijuar një amulli, një paqartësi.

Por padyshim edhe një boshllëk, jo i vogël, që nëse lihet pa vënë dorë mund të shndërrohet në një territor “pjellor” për një “luftë për territore”. Por nga kush? Shumë mbështesin tezën se Erion Veliaj tashmë është një “cezar”, por kjo nuk përjashton mundësinë e influencave të Saimir Tahirit, i cili edhe pse i larguar nuk se i janë këputur të gjitha fijet.

Nga do t’i luajë këto fije ish-ministri?

Apo do t’i duhet Edi Ramës të jetë vetë në “Konferencën e Tiranës”? Pikërisht këto janë zhvillimet e pritshme, të cilat do të ndodhin së shpejti brenda e mazhorancës, momentin e parë që të nisë ndarja e posteve të mëdhenj në administratë…. Veliaj, sa ka mbështetës që natyrisht janë shtuar më shumë edhe në këtë situatë, ka edhe njerëz që janë jashtë “livadhit të tij politik”.

Por nga lista aktuale e Tiranës, nuk duket se ka një mundësi rivaliteti, apo ndonjë ambicje prej ndonjë politikani që duket është përzgjedhur me kujdes nga Edi Rama. Sa e qetë, pikërisht kjo gjendje pa rivalë mund të prodhojë një lëvizje “jashtë sistemit” që ndodh menjëherë kur ka pakënaqësi prej ndarjes së pushtetit. Koha më opurtune e kësaj prove natyrisht do të jenë zgjedhjet vendore të 2019-s, kur dhe njerëzit do të kërkojnë lidhjen e “kontratave të reja”…

28.10.2017

Për Lajm-Shqip

Ylli Pata

