Këngëtarja me famë botërore do të mbajë koncert në Tiranë

Këngëtarja britanike me famë botërore do t’i ngjitet skenës shqiptare me një koncert.

Këngëtarja e njohur britanike me famë botërore, Emeli Sandé do të performojë në Tiranë.

Emeli Sandé është një këngëtare me famë botërore dhe mjaft e dashur për publikun. Ajo ka kënduar në shumë skena botërore me një performancë brilante. Së shpejti pjesë e koncerteve të saj do të jetë dhe Shqipëria. Lajmin e ka bërë të ditur vet Emeli, e cila ka njoftuar se do të mbajë koncert me 29 nëntor.

Postimi i plotë:

Unë jam e ngazëllyer që do të performoj për herë të parë në Shqipëri dhe do të marr pjesë në Festimet e Natës së Bardha në Tiranë më 29 nëntor 2017!

02.11.2017

Burimi: Bota sot