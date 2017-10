Lajm i mirë për emigrantët/ SHBA rihap dyert për refugjatët, por…

SHBA-ja do të pranojë sërish refugjatë pas katër muajsh pezullim, njoftoi sot Shtëpia e Bardhë, me përjashtim të atyre që vijnë nga 11 vendet me rrezikshmëri të lartë.

Ky ndalim i përkohshëm ka qenë objekt i një sage të gjatë juridike që prej shpalljes nga Donald Trump kur hyri në Shtëpinë e Bardhë në janar, të një dekreti që vazhdon të shkaktojë polemika.

Gjykata Supreme kishte lejuar përfundimisht në qershor aplikimin e pjesshëm të dekretit, që pritet t’i lërë kohë përgjegjësve të shërbimeve migratore amerikane që të rishikojnë procedurat dhe metodat e verifikimit të udhëtimeve të mëparshme.