Eni Koçi flet për lidhjen e saj me Genc Prelvukaj në “Xing me Ermalin”

E ftuar në “Xing me Ermalin” këngëtarja Eni Koçi është shprehur për herë në parë në lidhje me historinë e saj të dashurisë me këngëtarin Genc Prelvukaj.

Ajo sërish është treguar evazive ndaj kësaj pyetje duke thënë se kjo ishte një fryrje e portaleve sa herë dy këngëtarë bëjnë bashkëpunim muzikor.

“Fenomen që ndodh me këngëtarët, unë të them po te them vetëm kaq ditën që do martohem dasmën do ma bësh ti,”-u shpreh Eni Koçi për lidhjen duke mos e pranuar sërish ndonëse janë parë shumë herë bashkë si në publik, ashtu edhe në foto paparaci.

21.10.2017

Burimi: Opinion