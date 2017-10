Çfarë ka bërë Klaudia Pepa këtë herë, që fansat e kritikuan?

Klaudia është një nga ato personazhe që di më së miri se si të jetë në qendër të vëmendjes dhe muajt e fundit ka qenë një ndër personazhet më të pëfolur. Përveç ndarjes me Albi Nakon, Klaudia Pepa i ka mbajtur të gjithë të fiksuar pas Instagram-it të saj ku na ka dhuruar shumë foto seksi në të cilat nuk ka nguruar të tregojë hiret e saj.

Balerina e njohur e cila vijon karrierën e saj në Itali ka ndarë me ndjekësit e saj një tjetër foto të nxehtë sot ku shfaqet vetëm me të brendshme ndërkohë që gjoksin e ka mbuluar me duar.

Mirëpo jo të gjithë fansat e kanë pëlqyer këtë foto dhe disa prej tyre i janë kundërvënë me komente shumë të ashpra të tipit:

“U lirove nga zhinxhiret si kur lirohet qeni. Hiqi te gjitha tani”.

“Kshu behet parja me pa rroba”.

“Hahahah e shkreta paska qene e etur per tu zhvesh ne publik,se as art nuk eshte ky”.

Burimi:Opinion.al