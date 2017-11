A jeni gati për filmin e fundit të “Fifty Shades of Grey”?

Vetëm pak orë më parë në kanalin Youtube u publikua traileri i serisë së tretë të trilogjisë që çmendi publikun, “50 Shades of Grey”.

Filmi i tretë vjen më romantik se kurrë. Më në fund, Ana dhe Christian lidhin kurorë me një ceremoni të mrekullueshme martesore. Gjithashtu nuk do të mungojnë as ngjarjet e papritura apo skenat e nxehta të seksit.

Premiera e “Fifty Shades Freed” vjen si gjithmonë më 14 shkurt të vitit të ardhshëm e do të shfaqet në kinematë mbarë botës.

Burimi: Topalbaniaradio.com

07.11.2017