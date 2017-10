Floriana përlotet nga vjehrra që në mëngjes: “Im bir ka ditur të zgjedhë!”

Floriana përlotet nga vjehrra sot lidhur me shtatzëninë e saj

Lumturi Ratkoceri, kryetare e Aleancës Kuqezi dhe njëkohësisht nëna e partnerit të Floriana Garos, e ka thënë në një intervistë të pak kohëve më parë se ruan një marrëdhënie shumë të mirë me nusen, ose thënë më mirë shoqen e saj.

Po surpriza e bërë në linjë telefonike në ‘Wake Up’ tejkalon çdo marrëdhënie nuse-vjehrrë. Ajo i ka drejtuar fjalët më të ndjera nuses të së birit, që nëse kishit ndonjë dyshim sado të vogël, ia ka fituar zemrën me të mira të gjithë familjes Daci.

E dashur Floriana, po bëhen gati 2 vjet qëkur u takuam për herë të parë dhe sot të falënderoj publikisht për gëzimin që solle në familjen tonë. Të falënderoj që u bërë pjesë e jona, për buzëqeshjen, dashurinë dhe bukurinë, por mbi të gjitha për ngrohtësinë dhe lumturinë që i jep tim biri. Të falënderoj për mbesën tonë që do të na falë gaz dhe hare. Ti e di sa e dua tim bir dhe dua të kuptosh që ai burrë i mençur, pasionant dhe i ndershëm që qëndron pranë teje, do të jetë gjithmonë fëmijë im. Për tre dekada jam kujdesur për të dhe i tregova rrugën drejt suksesit. Nga sot po ta kaloj ty, të kam besuar qënien e Enisit, prandaj sot të them publikisht se të dua si vajzën time. Im bir ka ditur të zgjedhë.