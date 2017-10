Ronaldon ka mbushur sërish faqet e para të tabloideve portugeze pas shpalljes si lojtari më i mirë në botë nga ana e FIFA-s. Revista portugeze “TV Guia” ka vënë një fotografi të yllit të Real Madridit në ballinën e gazetës këtë javë, duke pretenduar se futbollisti e ka mashtruar Georgina Rodriguezin.

Ronaldo akuzohet se ka kaluar një natë me Natacha Sofian, bukuroshen 21-vjeçare portugeze, e cila u bë e famshme në sajë të reality show-t “Love on top”. Sipas Sofias, ajo kaloi një natë me Ronaldon, pasi ishte njohur me lojtarin përmes rrjetit social Instagram.

Natacha thotë, se kaloi natën romantike me 32-vjeçarin në një hotel, teksa pretendon të ketë shijuar “seksin më të mirë në botë”. Pas marrëdhënies seksuale, ajo pohon se Ronaldo i kishte dhënë 300 euro për ta paguar një taksi, që e dërgoi në shtëpi.

Kjo nuk është hera e parë, që lojtari po akuzohet për afera seksuale, por të cilat asnjëherë nuk janë vërtetuar plotësisht. Ronaldo është duke pritur të bëhet për herë të katër baba dhe e dashura është në muajin e gjashtë të shtatzënisë.

Ronaldo

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Aramalnte, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. Saimir Tahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriatik Llalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬‬

Ronaldo

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

Opinion dhe top channel. Tags, syri, lapsi. Express, telegraf, shekulli. Panorama, shqiptarja, newsbomb.

Konference per shtyp. Konference per mediat. Deklarata Petrit, Lulzim Basha.

Sali Berisha, partia demokratike. Gazeta shqiptare, balkanweb. Blic, porno.

Horoskopi per sot. Moti ditor. Top Channel. Blendi Fevziu ne emision. Rudina Xhunga.

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.