Gjërat më të rëndësishme që çdo baba duhet t’ia mësojë djalit

Edhe pse shumë njerëz mendojnë se nënat luajnë rolin më të rëndësishëm në jetën dhe edukimin e fëmijëve, ka gjëra që një baba me siguri di t’i bëjë më mirë. Sidomos kur bëhet fjalë për një djalë.

Vetëm mendoni: djemtë kalojnë pjesën më të madhe të jetës së tyre nën ndikimin e shoqërinë e femrave.

Duke filluar që nga edukatoret e kopshtit, mësueset në shkollë, 90% e të cilave janë gra. Për këtë arsye atyre shpesh u mungon edukimi mashkullor.

Këtu do të gjeni këshillat dhe mësimet që çdo baba duhet t’i mësojë djalit të tij.

Mësojini sa e rëndësishme është të dish të fitosh dhe të humbësh

Përveç miqve, cili është shoku më i mirë për një fëmijë në konkurse dhe lojëra të ndryshme? Babi, natyrisht. Ky është një trajnim i mirë për cilësitë mashkullore.

Nëpërmjet këtyre lojërave, fëmija do të ndiejë shijen e fitores dhe do të kuptojë se sa përpjekje duhet për ta arritur atë.

Dhe për babanë, lojëra të tilla do të jenë një mundësi e shkëlqyer për t’i shpjeguar djalit se humbjet janë të pashmangshme. Nëse bie, ju duhet vetëm të ngriheni dhe të vazhdoni sërish: nuk ka asgjë të turpshme për një dështim.

Mësojini atij sjelljen e duhur ndaj femrave

Një nënë mund t’i tregojë djalit të saj se si ta trajtojë një femër, por vetëm babai do të jetë në gjendje t’ia tregojë të gjitha këto nëpërmjet shembullit të tij.

Do të jetë mirë nëse djali mëson prej babait të gjitha gjërat më të rëndësishme për një grua. Jo nga miqtë, jo nga interneti, por nga babai – kjo është e rëndësishme.

Merrni djalin tuaj me ju për të blerë lule për nënën. Shkoni në dyqan së bashku dhe me mirësjellje bisedoni me arkëtaren në mënyrë që fëmija të mos ngurrojë të komunikojë me gratë e panjohura.

Bëni një bisedë mes burrash për dashurinë

Le të mësojë biri yt për këtë ndjenjë të fuqishme nga bisedat mashkullore në zemër kur të vijë koha. Për një të ri do të jetë një dhuratë e vlefshme nëse i ati i tregon atij për dashurinë e tij të parë dhe takimet e para dhe se ai nuk duhet të ngutet. Është më mirë të presë për vajzën e duhur që do të krijojë një shkëndijë në shpirtin e tij.

Biseda të tilla do të jenë jashtëzakonisht të dobishme për besimin reciprok.

Burimi: Revista Class

07.11.2017