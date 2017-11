Gjukaj: KEK-u gati për furnizim për sezonin dimëror

Drejtori menaxhues i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Arben Gjukaj, deklaroi se edhe pse termocentralet e Kosovës janë të stërvjetruara.

KEK-u i ka bërë të gjitha përgatitjet për të pasur një furnizim të mirë me energji elektrike për konsumatorët e Kosovës.

“KEK-u i ka bërë të gjitha përgatitjet për sezonin dimëror. Jemi në gazën e fundit të testimi që të kemi gjenerim të energjisë për dimër”, tha ai në një intervistë për televizionin publik.

Sipas tij, KEK-u ka pasur rekord për prodhimin të energjisë elektrike. Ai ka bërë me dije se një problem që po ndeshet KEK-u ka të bëj me pjesët rezervë që lidhen me defektet.

“Ka problem nuk prodhohen ato pjesë, pasi që janë blloqe më të vjetra”, tha ai.

Gjukaj tha se prodhimi i energjisë elektrike është shumë kompleks.

Zgjidhja për Kosovën që të mos ketë problem me furnizim me energji elektrike, sipas tij, është ndërtimi i termocentralit të ri.

“Jemi vonuar pak, ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re”, është zgjidhja për Kosovën. Fati i “Kosovës A”, lidhet me ndërtimin e termocentralit të ri”, tha Gjukaj.

06.11.2017