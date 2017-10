Gjykata liron oficerin e policisë, hetimet në gjendje të lirë

Gjykata e Durrësit lë të lirë oficerin e krimeve, i arrestuar për shpërdorim detyre nga organi i akuzës durrsake. Pas arrestimit të nënkomisar Krenar Behari me detyrë inspektor krimesh në policinë e Durrësit në një seancë gjyqësore të zhvilluar pa praninë e medias, gjykata e Durrësit ka bërë verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe pasi ka dëgjuar palët ka vendosur si masë sigurie “detyrim paraqitjeje pranë policisë gjyqësore”, ndërsa hetimet vazhdojnë.

Behari u arrestua dy ditë më parë me kërkesë të prokurorit Arjan Ndoja për moszbatim të urdhrit të tij. Gjatë ndërhyrjes së policisë në një sherr, prokutori i gatshëm kishte kërkuar hetimin e të përfshirëve në të në gjendje të lirë, po oficeri i policisë e ka arrestuar njërin prej tyre duke anashkaluar urdhrin e prokurorit që ka reaguar duke e cilësuar veprim arbitrar dhe akuzuar për shpërdorim detyre. Bëhet e ditur se incidenti nuk përbën një shkelje të rëndë disiplinore, ndërsa është atribut i oficerit të policisë gjyqësore që të çmojë rastin, në bazë të provave e fakteve, e të vendosë arrestimin apo ndjekjen në gjendje të lirë të një personi.



V.Q

