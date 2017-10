Gjysma e vendeve të BE ende nuk përmbushin rregullat tregtare të MiFID

Më shumë se gjysma e 28 vendeve të Bashkimit Evropian ende po përpiqen të vënë rregullat e tregut financiar MiFID II në librat e tyre, duke shtuar konfuzionin e industrisë ndërsa firmat garojnë të përmbushin kërkesat e reja para datës së fillimit të datës 3 janar.

Në shtatëmbëdhjetë vende, duke përfshirë Spanjën, Holandën dhe Portugalinë, politikëbërësit ende po punojnë për të kthyer Direktivën e Tregjeve të Rishikuara në Instrumentet Financiare në ligj ose Rregullore Kombëtare, sipas Komisionit Evropian dhe raportimit nga Bloomberg.

Kjo ka rëndësi, sepse derisa të jetë në librat e një vendi, direktiva nuk zbatohet drejtpërdrejt për kompanitë ose individët atje.

Kjo minutë e minutës së fundit shton pasigurinë për bankat dhe menaxherët e parave, pasi ata mbështesin një projekt-ligj prej rreth 2 miliardë dollarësh për të përmbushur MiFID II, një rishkrimin gjithëpërfshirës të rregullave tregtare që prekin stoqet, obligacionet, derivatet dhe mallrat. Ajo gjithashtu vë presion mbi rregullatorët anembanë BE-së për të treguar kur ligji hyn në fuqi.

“Të gjitha vendet kanë një industri që kërkon rregullatorin e tyre për lehtësim jozyrtar”, tha Rob Moulton, një partner me bazë në Londër në rregullimin financiar në firmën ligjore Latham & Ëatkins. “Dhe kjo po merr reagime jozyrtare.”-vijoi ai.

monitor.al

18/10/2017

vendeve

a1 report, abc news Albania, abclajme, administrata tatimore. Albania, anabel, annabelle online sa prevodom, apelimi tatimor. Balena blu, balkan web, balkanweb, ballkan web, ballkanveb. Ballkanweb, ballkanweb.al, banesa me qira ne prishtine.Basha, bet365, BLIC, blic gazeta shqip, bota sot, botasot. Brisida Shehaj, dieta me perime, elvana gjata, europa e lire. Expres, express, express gazeta, fatmir hysenbelliu, fier, filma24. Flashscore, futbol24, gabigol, gazeta. Gazeta ballkan, gazeta blic, gazeta ekspres.

Gazeta Express, gazeta koha ditore, gazeta lapsi, gazeta shekulli. Gazeta shqiptare, gazeta syri, gazeta tema, gazetablic. Gazetasyrinet, gezuar vitin e ri, globale, gmail, horoskopi. Horoskopi ditor, horoskopi mujor. Horoskopi mujor susan miller, horoskopi noa, horoskopi sot.

vendeve

Horoskopi susan miller, i moshuari, icloudin, imex, india, inis gjoni, jeta eshte qef. Jeta osh qef, jeta osh qejf, jeta osht qef. Jetaoshqef, joq, klan, klan tv, klantv, koha, koha ditore, koha net, koha sot. Kriteret per kredi te buta, kriteret per kredi te bute. Kuriozitet, kuriozitete, kyle Higgins, lajm, lajm-shqip, lajm-shqip.com.

vendeve

Lajme, lajme shqip, lajmet e dites, lajmet e fundit, lajmet sot, lajmi fundit, lajmi i fundit. Lajmi i fundit nga sporti, lajmi I fundit panorama. Lajmifundit, lapsi.al, lindita nikolla, live, melania trump, mer jep, merjep. Merr, merr jep, merr jep vetura, merrjep, merrjep com kerkoj pune, merrjep.al.

vendeve

Milaim zeka, moti sot, news, news 24 albania, nikollë bojaxhiu. Nje pjese e imja, noa, noa horoskopi, Opinion TV Klan. Opinion.al, oxhak, panorama, panxhari, Parashqevi Simaku, petrit vasili. pyetje logjike, qesh me lot, rama, rama meta, raporton scan.

vendeve

Reuters.com, revista, revista anabel , revista who, revistat shqiptare, rudina. Sara Hoxha, scan lajme, showbizz, shtypi sot, sony xperia edge. Sot, syri, syri.al, syri.net, teknologji, televizioni klan, top channel, top chenel. Trump, tv klan, tvklan, veliaj, Vettingu, web, www. Xing, xing me ermalin, xing me ermalin live, xing.al, yahoo.