Hani dy banane në ditë, ja çfarë i ndodh trupit tuaj! Ajo është e mbushur me sheqerna natyrore, fruktozë dhe saharozë, vitamina, minerale dhe fibra. Me sa duket, konsumi i rregullt mund të sjellë përfitime të mahnitshme shëndetësore.

Energji: 1 ose 2 banane para palestrës do të furnizojnë me energji të nevojshme deri në 1 orë. Për më tepër, ato janë të mbushura me vitamina, minerale dhe në mënyrë efikase do të parandalojnë dhimbjet e muskujve, për shkak edhe të nivelit të lartë të kaliumit.

Këto fruta veprojnë si anti-acide, kështu që ata lehtësojnë urthin, si dhe të gjitha simptomat e pakëndshme. Vetëm 1 banane do të japë rezultate të menjëhershme në këtë rast. Fibrat e tyre do të çojnë në lëvizjet e rregulla të zorrëve dhe në këtë mënyrë, do të parandalojnë kapsllëkun.

Tensioni i gjakut:Bananet ndikojnë te presioni i lartë i gjakut dhe ndihmojnë për të parandaluar goditjet e zemrës. Për më tepër, ato janë të pasura në kalium dhe kështu promovojnë shëndetin e mirë të zemrës.

Trajtimi i anemisë: Bananet furnizojnë trupin me hekur dhe kështu rrisin furnizimin me gjak të trupit, pasi ato stimulojnë gjenerimin e hemoglobinës dhe të qelizave të kuqe të gjakut.

Temperatura e trupit: Bananet në mënyrë efikase rregullojnë temperaturën e trupit dhe janë jashtëzakonisht të dobishme në rastin e etheve.

Luftojne depresionin: Këto fruta përmbajnë një përbërës të vetëm, triptofan, që është shumë efektiv për të trajtuar depresionin.

Lufta kunder akneve: Që t’i shfrytëzoni bananet në luftë kundër akneve, në mbrëmje, pasi të keni pastruar lëkurën e fytyrës, butësisht lyeni aknet me lëvoren e brendëshme të bananes. Të nesërmen, në mëngjes pastroni fytyrën me ujë të vakët.

Ilac kunder fryrjes: Kaliumi i cili gjendet në banane ndalon mbajtjen e lëngjeve në trup, që është paraqitje për sindromin paramenstrual. Përveç kësaj, banania do të ju jape energji dhe do ju mbajë për kohë më të gjatë, andaj do të harroni në dëshirën që të “mbusheni” me ushqim jo të shëndetshëm.