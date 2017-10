Hija e Frankenshtajnit

EDMOND TUPJA

Po, është e vërtetë, këta muajt e fundit po më përforcohet përshtypja se një hije po endet nëpër Tiranë, madje, falë mediave elektronike kryesisht, edhe nëpër mbarë Shqipërinë tonë marrëzisht demokratike. Në fillim pandeha se ishte thjesht një iluzion optik, një kombinim tiparesh njerëzore vepër e trurit tim, tashmë në moshën e tretë, që ndoshta reagon në stilin surrealist ndaj aktualitetit ngaqë, dashur pa dashur bombardohet natë e ditë me fytyra politikanësh nga ekranet e shumta (televizion, internet e rrjete sociale, smartfonë etj.).

Por jo, truri im qenka fare në rregull, të paktën sipas miqve të mi psikologë e psikiatër me të cilët u konsultova. Megjithatë, nuk po më ndahet që nuk po më ndahet ndjesia që hija e Frankenshtajnit po bëhet sa vjen e më pranishme në jetën e popullit tim fatkeqësisht të përrallosur e, rrjedhimisht, të trullosur. Ah, u kërkoj ndjesë atyre lexueseve e lexuesve të mi që ende nuk kanë dëgjuar të flitet për Frankenshtajnin, prandaj po nxitoj t’u shpjegoj në pak radhë se për kë bëhet fjalë (Shshshshët, se mos po na dëgjon e na bën namin!).

Sipas Internetit, ”Frankenshtajni ose Prometeu modern” (Frankenstein; or, The Modern Prometheus) është një roman i botuar në vitin 1818 nga shkrimtarja angleze Mary Shelley. Në të bëhet fjalë për krijimin, nga një shkencëtar i ri zviceran, të quajtur Victor Frankenstein, të një qenieje të gjallë duke u nisur nga copa trupash njerëzish tashmë të vdekur. I tmerruar nga pamja e neveritshme e qenies që ka sjellë në jetë, Frankenshtajni e braktis “përbindëshin” e tij.

Mirëpo ky i fundit, që është inteligjent, hakmerret për këtë braktisje dhe për persekutimin që i bën shoqëria. Kur ky roman, pas disa dekadash, u ekranizua, publiku mbiemrin e shkencëtarit të ri zviceran e përdori për të treguar vetë krijesën e tij. Tani le t’i kthehemi realitetit tonë. Para pak ditësh mësova rastësisht që unë nuk qenkam i vetmi që kam përshtypjen e përmendur në krye të këtij shkrimi në dukje subversiv.

Paska njerëz që thonë se hija e Frankenshtajnit bredh ditën e natën në qendër të Tiranës, diku midis Bankës së Shqipërisë dhe selisë së Partisë Socialiste, të tjerë pretendojnë se ajo merr shpesh rrugën që të çon andej nga mali i Dajtit ose buzë detit; shumëkush mendon se hija në fjalë endet edhe në qytete të tjera të Shqipërisë sonë marrëzisht demokratike, sidomos në Vlorë, ku natën, i maskuar më së miri, bën ndonjë vizitë incognito në institucionet më serioze të këtij qyteti, si për shembull në spitalin e tij psikiatrik; një grup njerëzish, punonjës të ndershëm të disa kompanive ajrore edhe më të ndershme, pohojnë (sigurisht duke ruajtur anonimatin) se e kanë pikasur hijen në fjalë duke u nisur për në Bruksel, Paris, Berlin e Romë, gjithnjë të maskuar më së miri.

Një thashethemnajë e frikshme po çon kështu pashmangësisht drejt një psikoze që po pllakos masivisht popullin e urtë shqiptar (gjithmonë e më të urtë, madje nganjëherë deri në shastisje). Sigurisht, qarkullojnë edhe zëra që i thurin lavde hijes së Frankenshtajnit; sipas kë- tyre zërave, “Hija e Frankenshtajnit” duhet të jetë emri i koduar një të dërguari të një qytetërimi jashtëtokësor, pra që vjen nga një planet tjetër shumë më të zhvilluar se i ynë, qeveritë e të cilit, në unison e në sinergji, me konsensus e njëzëri, kanë vendosur ta bëjnë Shqipërinë një shtet model, shembullin e të cilit duhet pa tjetër, medoemos e detyrimisht ta ndjekin gjitha vendet e rruzullit tonë mjeran.

Jo rastësisht, kur në vitin 2013 u rikthye në pushtet Partia Socialiste, Kryeministri Rama u vringëlliu deputetëve të opozitës kërcënimin më lakonik në botë: “S’keni parë gjë akoma!”; ç’është e vërteta, ai i binte kështu pragut që të dëgjonte dera, më saktë jo vetëm dera e opozitës së hallakatur shqiptare, por edhe ajo e mbarë botës së zhvilluar, Bashkim Europian e Shtete të Bashkuara të Amerikës bashkë.

Po, këto ende nuk e kishin parë, për shembull, kanabizimin e mbarë Shqipërisë sonë marrëzisht demokratike, sepse tani mjaft specialistë europianë e amerikanë po marrin në konsideratë edhe hipotezën e eksportimit të marijuanës made in Albania në disa planete të tjera, që si me magji, i janë afruar planetit tonë (E thënë ndryshe, kanabisi në shërbim të mirëqenies jo vetëm të popullit tonë, por edhe të popujve të tjerë në nivel ndërplanetar). Kjo gojëdhënë, gjithsesi, kundërshtohet nga miqtë e mi të vjetër, Aqif Qifa, Vangjel Lezeti e Françesk Armadhi.

I pari, gjeolog kompetent, guxon e i propozon Akademisë sonë të Shkencave që t’i kushtojë shumë më tepër vëmendje nëntokës shqiptare, nga e gjiri i mistershëm i së cilës mund të ketë dalë hija e Frankenshtajnit duke gjetur një të çarë pikërisht poshtë varrit të diktatorit tonë feudalokomunist. I dyti, historian i qytetërimeve të lashta e shumë të lashta, guxon e hamendëson se lidhja e hijes së Frankenshtajnit me jashtëtokësorët është pjellë e ndonjë mendjeje fantaziste; vetë ai priret më shumë drejt hipotezës se hija në fjalë lidhet më tepër me faraonët e Egjiptit të Lashtë, sidomos me pasardhësit e faraonit Ramses II, që e çuan perandorinë e tyre drejt një rrënimi të pashmangshëm moral e material.

I treti, Françesk Armadhi, guxon e mendon se hija në fjalë mund të jetë ajo e Ramk Enshtajnit, stërnipit të Ajnshtajnit nga e gjyshja e këtij të fundit, kushërirë e dhjetë e kineastit të njohur sovjetik, Ajzenshtajn (po aq e dhjetë sa zoti Tahiri me zotërinjtë Habilaj kohët e fundit në shtetin tonë tragjikomik). Prandaj, e përmbyll ai idenë e tij, ish-ministri Tahiri duhet kritikuar në gjirin e qeverisë socialiste me partishmërinë më të kulluar sepse nuk e zbuloi me kohë e ta bënte menjëherë publike lidhjen gjenetike ose të paktën kongjenitale të shtetit aktual shqiptar me Frankenshtajnit, Ajnshtajnin dhe Ajzenshtajnin.

Sidoqoftë, një si shqisë e gjashtë më shtyn të mendoj se hija e Frankenshtajnit një ditë të bukur do të na bëhet aq e pranishme, aq e përditshme, saqë një numër i madh shqiptarësh do të familjarizohen me atë, do të miklohen prej asaj dhe, një ditë po aq të bukur, do të fillojnë ta adhurojnë atë e do ta lënë veten të frankenshtajnizohen nga koka deri te këmbët duke kaluar përmes fundit të barkut!

Burimi: Panorama

29/10/2017